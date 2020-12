Fuga de jugo deja pérdidas millonarias al ingenio Central Potrero, en Atoyac

El contratar compañías externas para reparación y mantenimiento en fábrica de Central Potrero ha provocado constantes accidentes, daños materiales y pérdidas millonarias; como la mañana de este miércoles por una fuga del jugo de caña en la tubería de vapor de alta presión se desperdiciaron millones de litros; las perdidas serían cargadas a los cañeros.



Señalaron a su dirigente sindical, Ignacio Román Armas y a la empresa Central Potrero, como los únicos responsables de estos constantes accidentes.



Aseguraron que en esta base obrera hay mano de obra calificada, mejores que los que llegan con empresas foráneas, pero no son tomados en cuenta como debiera ser, lamentablemente.



Trabajadores que entraron en el turno de 6 de la mañana, y que pidieron el anonimato, aseguraron que en esa cascada de jugo también se fue parte de sus utilidades.



Denunciaron que su líder, Román Armas, sigue permitiendo que Central Potrero contrate compañías foráneas y no hace respetar el contrato Ley.



En este periodo de reparación y mantenimiento, Román Armas en contubernio con la empresa, contrataron 26 empresas con personal inexperto. A cambio de esto, según los obreros, su dirigente obrero hizo acuerdos en lo “oscurito” con Beta San Miguel, entre ellos, el que todos los miembros del Sindicato de la sección 23 cobra 15 días semanarios; cuyo sueldo es de alrededor de 9 mil pesos.



De acuerdo al artículo 43, habla que el Comité ejecutivo local debe de cobrar 9 días a la semana y no 15; comentaron que es ahí donde la base obrera está molesta.



Con este proceder de su Comité Ejecutivo Local, expresaron que pareciera que tienen un comité integrado por “líderes charros”, “vendidos”, quienes cuando fueron el grupo de oposición criticaban y no bajaban de corruptos y rateros a los anteriores secretarios generales; pero estos, están igual o peor, según el grupo de obreros.



Añadieron que es vergonzoso ver que el secretario del Trabajo, Regulo Navarrete, llega al checador a tomarse un café con pan y argumentar “que trabaje el que quiera”, para después regresarse a su casa.



Expresaron estar preocupados, por los comentarios que han escuchado de los jefes de esta empresa del Grupo Beta San Miguel, al burlarse diciendo que vienen a acabar con los fideicomisos ganados durante muchos años de lucha de dirigentes anteriores.



Uno de estos habladores, señalaron al ingeniero de apellido Salinas, al que catalogaron como el verdugo de los obreros de la sección 23.



Hicieron un llamado a las organizaciones de la CNPR y Unión Local de Productores de Caña A.C, para que lleven a cabo un sondeo de los malos trabajos que realiza Grupo Beta San Miguel, como ocurrió este miércoles por no cambiar la banda del conductor de caña a los molinos, misma que se tronó.



Hoy la fuga de jugo fue lavada y desechada; provocando pérdidas millonarias para los cañeros.