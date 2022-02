Fuga en avenida de Coatzacoalcos lleva más de 15 días sin ser reparada

Como la canción del “chorrito que se hacía grandote y que se hacía chiquito” es lo que se vive en la avenida General Anaya en la colonia Esperanza Azcón de Coatzacoalcos.En el sitio ubicado entre el callejón Pedro Infante y Gloria Corrales, una fuente de agua limpia adorna la mitad de la avenida. Es una situación que impera desde hace más de dos semanas sin que ninguna autoridad atienda la situación.La culpa al 100 por ciento no es del Gobierno municipal con la falta de rehabilitación en la infraestructura vial o de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) que tampoco atiende de forma integral las viejas tuberías y ya en su caso las fugas cuando inician, sino también de la población que no hace las denuncias correspondientes a través de los medios pertinentes, prefieren quejarse en redes sociales o entre los integrantes de su familia.En este punto se han desperdiciado litros y litros de agua en más de 15 días que la fuga lleva latente y aunque la avenida es un paso obligado de trabajadores municipales, de integrantes de algún ente que puede dar atención, es la fecha que esa fuga sigue creciendo y botando agua potable.Vecinos de la zona lamentaron la situación y que hasta el momento no haya una sola autoridad que arribe al lugar para la atención pertinente. Pero sobre todo, que el agua, se desperdicie de tal forma.