Fuga y falla de pozo dejaron sin agua a 20 mil hogares de región Acayucan: CAEV

Una fuga en la tubería de la red general proveniente de Platanillo, cerca de la localidad de Comejen y un pozo de Apaxta sin operación, mantiene al total de usuarios de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) sistema Acayucan sin agua potable desde hace más de 5 días.



El manantial ubicado en el municipio de Soteapan abastece del vital líquido además de Acayucan a Soconusco y Oluta, siendo 20 mil hogares sin agua potable.



“Hace tres semanas se perdió la operación del pozo 3 de Apaxta, precisamente por descargas eléctricas, se quemó un transformador y se quemó el equipo de bombeo a la siguiente semana por la misma razón salió de operación el Pozo 2 y también se quemó el equipo de bombeo debido a las descargas eléctricas, esto fue lo que empezó a perjudicar a sectores de partes altas”, dijo en entrevista telefónica el jefe de la oficina operadora de la CAEV, Bruno Amitl Salmanca Esparza.



Se quedaron sin agua potable: barrio Tamarindo, colonia Magisterial, barrio Nuevo, colonia Revolución, barrio La Palma, colonia Ramones 1 y colonia Ramones 2.



“El día de ayer se programaron los trabajos para echar a andar el pozo 3 el día de ayer, sin embargo, el viernes en la noche reventó la línea general de agua de Acayucan que viene de Platanillo, más o menos entre Comején y Monte Grande a esa altura, la verdad es un sistema bastante viejo, tubería de asbesto y cemento, que ya cumplió su ciclo de vida.



“Esa fuga sí afectó a toda la población, ya que es la línea principal que abastece desde Platanillo hasta acá, que da 80 litros por segundo, da prácticamente más de lo que dan los 3 pozos juntos, entonces ahorita estamos nada más trabajando con el pozo 1, ayer ya nos dedicamos a trabajar el pozo 3, ya lo recuperamos y ahorita ya solo estamos trabajando para reparar la fuga desde el día de ayer y seguimos con los trabajos.



“Los trabajos estamos esperando terminarlos hoy mismo, en la tarde ya se empieza a recuperar el agua en los casas cercanas y ya en la semana se irán recuperando casi todos, sin embargo, seguimos con un pozo fuera de servicio, por lo que las colonias de partes altas como el barrio Tamarindo, barrio Nuevo, colonia Revolución, Ramones 1, Ramones 2 seguirán siendo afectadas.



“Los equipos ya están en reparación ya no es un tema de nosotros ya estamos esperando a que el proveedor reparé los equipos para que una vez reparados nada más nosotros volver a funcionar al 100% de los 3 pozos, ya lo demás ya está hecho y pues no hemos parado que la gente sepa que no hemos parado de hacer los trabajos”, dijo Salamanca Esparza.