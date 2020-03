Fugas de hidrocarburo siguen contaminando cuerpos de agua, en Papantla

Una nueva fuga de hidrocarburo se registró la mañana de este viernes en la localidad Emiliano Zapata perteneciente a este municipio, lo cual causó una grave contaminación en el cuerpo de agua de donde los pobladores se abastecen del vital líquido para su uso y consumo diario.



Pobladores se muestran molestos debido a la falta de atención y mantenimiento a las líneas por parte de Petróleos Mexicanos, pues en esta zona se ha registrado infinidad de fugas de este tipo, mientras que los encargados de verificar el correcto funcionamiento no se responsabilizan por los daños causados a los terrenos y cuerpos de agua.



Dicha fuga tuvo lugar en un terreno que se ubica a las afueras de la localidad, donde cientos de litros de hidrocarburo se esparcieron a lo largo y ancho del arroyo Los Tejones, causando daños al ecosistema, además de afectar la flora y fauna de este lugar que se ha visto muy afectado en la última década con los constantes derrames.



Señalan que esta contaminación alcanzó varios árboles de cítricos, así como pozos artesianos y manantiales, por lo que el agua de este lugar se ha quedado inutilizable, y aunque de manera inmediata se dio aviso a PEMEX, hasta ahora no se han iniciado los trabajos de saneamiento.



Lamentan que se registrara una nueva fuga en esta localidad, pues de manera constante sufren por derrames de hidrocarburo, siendo un dolor de cabeza para las familias, quienes se preguntan de dónde obtendrán el vital líquido, ya que el uso del mismo representa un riesgo para las familias, sobre todo durante esta temporada donde se registran altas temperaturas.



"Hasta el momento tenemos dos arroyos contaminados, uno de ellos desde hace más de cinco años y hasta el momento no logran sanearlo, ahora nos contaminan un nuevo arroyo, por lo que pedimos a PEMEX que se responsabilice por los daños ocasionados, hemos recibido plazos y si no los cumplen tomaremos otras medidas", expresaron.