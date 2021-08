Fuimos injustos con clases a distancia, se privilegió a “la élite”: Cuitláhuac

Con el regreso a las clases presenciales se terminará con la desigualdad que enfrentan muchos estudiantes, ya que durante las clases a distancia por la pandemia quedó de manifiesto que no todos contaban con los medios tecnológicos para continuar con su educación, expresó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.



En el mensaje que pronunció en el acto protocolario del arranque del ciclo escolar 2021-2022 en la Escuela Secundaria Técnica Número 3 de Xalapa, en presencia de la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez; del titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar y otras autoridades educativas, el Mandatario insistió en la necesidad de que los estudiantes regresaran a la escuela para mejorar su aprovechamiento.



“No podemos cerrar los ojos al daño que se les estaba provocado fuera de las aulas, fuera del ambiente escolar, sobre todo a la niñez que más necesita de la escuela, lamentablemente la pandemia trajo también una injusticia, el niño que menos recursos tenía en su casa para adaptarse a la educación a distancia, era el niño que más necesitaba la escuela para superar su pobreza y eso no lo podemos dejar de ver”, dijo.



García Jiménez afirmó que con este retorno presencial, escalonado, seguro y mixto, se acabará con la desigualdad que se manifestó durante las clases a distancia pues muchos estudiantes no tenían electricidad, Internet, computadoras o celulares para seguir las clases.



“No podemos reproducir un sistema injusto, educativo que solamente privilegia el conocimiento para la élite que tuvo en estas circunstancias de educación a distancia las mejores condiciones para aprender, tenían Internet, televisión, electricidad, tenía unos padres que tenían el tiempo para apoyarles, esto no era lo mismo en zonas rurales; hicimos el esfuerzo por acercar el material pero al ir evaluando, nos dimos cuenta que cometíamos una injusticia, por eso es inaplazable el regreso a las escuelas”, dijo.



A decir del Gobernador, era impostergable el regreso a las aulas, para evitar un “daño irreparable” a la educación de los estudiantes de todos los niveles en la entidad, por lo que se determinó ceñirse al ordenamiento de la federación y retornar este día.



“Si no regresábamos a clases, el daño en la formación de la niñez y la juventud hubiera sido probablemente irreparable, estamos construyendo hacia el futuro, estamos buscando la manera de que la educación sea determinante en el beneficio de las familias y lamentablemente por la pandemia, por adaptarnos a una circunstancia mayor donde estaba en juego nuestra salud, se tuvo que recurrir a una modalidad de una educación que hoy tiene que modificarse”, dijo.



Asimismo, dejó en claro que se cuenta con el programa de vacunación contra COVID-19, donde todos los maestros han sido inoculados, al igual que millones de veracruzanos, por lo que se cuenta con un entorno seguro para retomar la actividad escolar con la aplicación de todos los protocolos sanitarios.



“Sí podemos regresar de manera segura, cuidada a las aulas educativas, que es una forma que implica nuevos retos, sin duda, para todos los que tenemos que impulsar la educación en nuevas condiciones”, finalizó García Jiménez.