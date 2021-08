Función Pública advierte anomalías en obras en Exconvento San José, en Orizaba

Facturas sin certificar y asignación de pagos por obras inexistentes, detectó la Secretaría de la Función Pública (SFP) tras una auditoría a la rehabilitación del Exconvento San José de Gracia, en el municipio de Orizaba.



Dicha obra la asignó el Ayuntamiento de Orizaba vía ajudicación directa a la empresa ROESD Arquitectos Constructores Asociados S. de R.L. de C.V., para restaurar el inmueble afectado por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 con un techo financiero de 19 millones 672 mil y 70 pesos.



El recurso para la rehabilitación del convento de Orizaba lo aportó el Programa Nacional de Reconstrucción 2020, proveniente del Gobierno Federal vía la Secretaría de Cultura.



La revisión a la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural detectó de entrada una irregular adjudicación directa a ROES Arquitectos de la obra, al no cumplir con el criterio de “imprecision de trabajos” requerido en el tema de la rehabilitación.



Además, la SFP observa que el Ayuntamiento de Orizaba emitió cheques anticipados al proveedor por obras no ejecutadas o en su defecto, sin concluir.



“Denotándose con lo anterior que se facturaron conceptos de obra inexistentes y que corresponden a los trabajos efectivamente realizados".



Fueron los cheques emitidos el 2 de diciembre de 2020 por trabajos que concluirían el 30 de diciembre de 2020; el 8 de diciembre, por trabajos estimados del 31 de diciembre de 2020 al 3 de febrero de 2021; el 15 de diciembre, por labores que empezarían hasta el 3 de febrero y el 18 de diciembre, que contemplaba obras que daban inicio el 12 de febrero.



Otra situación es la factura 50 de fecha 4 de diciembre de 2020, por 2 millones 151 mil 653 pesos y que de acuerdo con la SFP no contiene ni el folio, ni el sello digital, lo que pone en duda su veracidad por parte del Servicio de Administración Tributaria.