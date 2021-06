Funciona Sistema de Cómputos, se saturó sitio web de resultados: OPLE

El Sistema Integral de Cómputos Distritales y Municipales del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) se encuentra en completo funcionamiento.



Sin embargo, debido a la saturación causada por las consultas al portal http://sicdm.oplever.org.mx, la página de publicación de los resultados electorales de la jornada del pasado 6 de junio se encuentra saturada.



Este inconveniente técnico no afecta en ninguno de los sentidos el trabajo de los 242 Consejos Electorales, esto quiere decir, que aquellos Consejos que se encuentran aún en el proceso de captura de esta actividad no presentan ninguna falla en el sistema y pueden continuar con sus respectivos cómputos de manera oportuna y sin ningún problema. También hay que dejar en claro que estas eventualidades no afectan en nada a los resultados ya publicados o a los que se estén publicando en las próximas horas.



El titular de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI) del OPLE Veracruz, Junior Abraham Cruz Ancona, informó que la UTSI está trabajando para que a la brevedad las personas interesadas puedan seguir consultando el sitio web.



“El sistema de cómputos está instalado y ubicado en cada uno de los 212 municipios y 30 distritos, es decir la actividad y la operación de los reportes y todo lo que tiene que ver con el cálculo de los cómputos se hace en sitio, de tal forma que no tiene que ver que estén conectados hacia nosotros para que puedan realizar su actividad, es decir, no hay ningún problema que existieran cambios en el cómputo”, puntualizó.



El OPLE Veracruz garantiza a la sociedad veracruzana que expresó su voluntad en las urnas, la transparencia, legalidad y certeza de los resultados electorales de este Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.