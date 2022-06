Funcionaria del IVAI busca por segunda ocasión ser Consejera del OPLE

Una de las nueve mujeres que pasaron a la etapa final en el proceso de elección de dos consejeras (os) del Organismo Público Local Electoral (OPLE) intenta por segunda ocasión ser designada, aunque en el primer proceso que el Instituto Nacional Electoral (INE) realizó el año pasado fue calificada “como no idónea para ocupar el cargo”.Se trata de Cinthya Nimbe González Arriaga, actual directora de Transparencia del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personal (IVAI).La servidora pública del órgano autónomo se inscribió en la convocatoria que en el 2021 emitió el INE para la elección de una consejera o consejero, a fin de sustituir a Juan Manuel Vázquez Barajas, quien en el mes de septiembre concluyó su cargo de consejero del OPLE.De todos los aspirantes que se inscribieron en el proceso, sólo ocho pasaron a la etapa final, entre ellos González Arriaga, sin embargo, en la valoración curricular y en las entrevistas, los consejeros del INE los consideraron no idóneos para ocupar el cargo, por ello declararon desierto el proceso y acordaron emitir una nueva convocatoria.Fue a principios de febrero de este año cuando el INE emitió la segunda convocatoria que incluye no sólo la elección de la consejera o consejero que sustituirá a Vázquez Barajas sino también a Alejandro Bonilla Bonilla, que el próximo mes de septiembre concluye su cargo como consejero presidente del OPLE; en este segundo caso, se elegirá a una consejera.Cinthya Nimbe González Arriaga de nueva cuenta se inscribió para la segunda convocaría y está dentro de los 19 aspirantes (9 mujeres y 10 hombres) que pasaron a la etapa final, que consiste en la valoración curricular y las entrevistas, que se harán a partir de mañana jueves.Cabe recordar que el año pasado, Cinthya Nimbe González Arriaga fue exhibida luego de publicar en sus cuentas de redes sociales su simpatía a favor de la 4T , así como comentarios que denostaban a otros partidos políticos deseando que perdieran sus registros.Por ello, la representación del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Consejo General del OPLE, que en su momento ostentaba Ángel Ávila Romero, exigió el retiro de su candidatura a consejera electoral por no cumplir con los requisitos de idoneidad e imparcialidad.