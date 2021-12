Funcionario anticorrupción acata pero desconoce motivos de su destitución

Director General de alcalorpolitico.comMe refiero a la nota publicada el día de hoy 09 de diciembre de 2021, titulada "Por ineficiente, tumban a funcionario anticorrupción de Veracruz", redacción del periodista Javier Salas Hernández.Al respecto quisiera referir algunos datos aclaratorios, como se describe a continuación:Como reza el dicho en política "cercanía, mata jerarquía".Como ya es del dominio público, el día de hoy el Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, decidió de manera unánime remover al suscrito como Secretario Técnico, por motivos que solamente sus integrantes los conocen pues del audio y video de la propia sesión se advierte que no tuve garantía de audiencia y tampoco se informó al ente ciudadano que me propuso en su momento las causas de mi destitución. No obstante, acato la decisión y agradezco la oportunidad y la confianza brindada, por lo que me encuentro a la espera de realizar mi entrega recepción en cuanto el Órgano Interno de Control así me lo indique.Durante mi desempeño al frente del organismo se realizaron acciones sustanciales que permitieron dar estabilidad a una institución que en el 2019 tenía serios problemas administrativos, hoy entrego una institución ordenada, que no fue objeto de observaciones relevantes en la cuenta pública 2020, y que hoy tiene una política pública anticorrupción para el Estado de Veracruz, publicada pese a que estaba lista desde hace casi un año.Pese a ello, a través de los medios de comunicación se me acusa de ineficiente, falto de compromiso y por supuestamente faltar al respeto al Presidente del Comité de Participación Ciudadana, señalando como tales la causa de mi remoción. Todo ello falso, tan es así que los resultados están a la vista, al escrutinio de todos y con el mayor grado de transparencia al interior del propio Sistema Anticorrupción local.Pero en lo que parece una revancha orquestada por parte del Presidente del Comité de Participación Ciudadana, el biólogo Aarón Ojeda Jimeno, quien de manera reiterada y verbal ha exigido el pago de honorarios que no ha devengado por haber presentado trabajos que no califican para ser tomados como insumos para la elaboración de políticas públicas anticorrupción, hoy me veo señalado por situaciones ajenas a la realidad administrativa de la Secretaría Ejecutiva. Reitero que siempre me he negado a cumplir su petición, pues a la luz del contrato de prestación de servicios que dicha persona firmó, no cumple con los objetivos del mismo. De esto tiene conocimiento el Órgano interno de control y el propio Órgano de Gobierno.No comparto la determinación del Órgano de Gobierno, sobre todo porque no se me dieron las razones de la misma, pero la respeto. Sin embargo, me veo forzado a señalar que durante mis dos años y casi siete meses de gestión se lograron atacar puntos importantes como construir la Política Anticorrupción de Veracruz, trazar la ruta para la implementación de la Plataforma Digital y, en un caso único en el país, atender el vacío legal que había en la relación de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana y el Sistema Estatal Anticorrupción, situación que molestó los intereses particulares de una persona que, exhibida en medios, por cobrar en 3 lugares a la vez, hoy enfoca su resentimiento, no hacía mí, sino al trabajo de mis compañeros y compañeras que han trabajado arduamente en lograr los objetivos del sistema.Con decoro doy un paso al costado, porque los tiempos así lo ameritan. Mi deseo para el Sistema Estatal Anticorrupción es que los entes que conforman el Comité Coordinador asuman el rol que por ley les corresponde y que esta arbitraria acción no sea el inicio del desmantelamiento de un proyecto emanado de la sociedad civil.Por lo anterior estimado Director, ruego atentamente se publique en vía de réplica en el medio de comunicación que usted dignamente dirige, puesto que en vía de réplica tengo derecho a defender mi honor y mi imagen ante la opinión social.Agradeciendo de usted sus finas atenciones, le envío un afectuoso saludo.Atentamente.Tel. (…)