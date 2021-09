Funcionario de Orizaba ofrece programar traslados de pacientes con COVID 19

El director de Gobernación del Ayuntamiento de Orizaba Erik Morales, descartó que haya un sinnúmero de elementos de Protección Civil contagiados con coronavirus; sólo confirmó el caso de un trabajador de esta área.Y es que el domingo último circuló la versión de que se habían contagiado varios de los elementos de PC y por lo cual ya no se habían hecho traslados de pacientes con coronavirus; sin embargo, el funcionario municipal dijo que a partir de este lunes se reanudan los traslados de pacientes infectados con este virus."Es solamente un elemento el que tenemos contagiado. Tenemos dos ambulancias las que tenemos como Protección Civil y una de ellas está destinada para los traslados, pero procuramos que el parque vehicular esté en óptimas condiciones".Explicó que los traslados no se suspendieron, sólo se tenían que programar, porque muchas veces cuando solicitan el apoyo no informan que es para un paciente de coronavirus."Eso nos puede llegar a complicar porque se pone en riesgo a los elementos de Protección Civil, entonces lo único que estamos pidiendo es que cuando sea un tema de coronavirus se nos informe oportunamente para que el personal que acuda vaya con el equipo necesario y no se ponga en riesgo a los elementos".Destacó que durante agosto hicieron un promedio de 11 traslados de pacientes que se contagiaron con este virus y requerían hospitalización y en lo que va de septiembre ya llevan seis.