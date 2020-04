Funcionario de PMA y alcaldesa de Juchique se confrontan por entrega de apoyos

Bajo el argumento de que se alteraba el orden público, la alcaldesa de Juchique de Ferrer, Lizbeth Emilia Portilla Gumecindo, trató de impedir la entrega de despensas que un grupo de ciudadanos pretendía hacer llegar a los habitantes de esta municipalidad para afrontar la falta de alimentos en sus hogares por las medidas de confinamiento implementadas para evitar el contagio del COVID-19.



Y es que el sábado por la tarde, los voluntarios, encabezados por Ernesto Cuevas Hernández, conocido coloquialmente como El Gallo Bolo, exdiputado local y exalcalde de esa jurisdicción municipal, así como actual subdirector de la Procuraduría del Medio Ambiente, al realizar la acción humanitaria, fueron enfrentados por la alcaldesa, quien les increpó que no contaban con el permiso correspondiente para hacerlo.



“¡Si me hubieran pedido permiso para entregar el apoyo se los hubiera dado! Les reclamó y les soltó: “Ustedes son un grupo de choque”, cuando le recriminaron que no había salido de su casa para ofrecer apoyo a las familias más vulnerables afectados por la cuarentena.



En un video difundido por los ciudadanos que se percataron de la situación, de la cual enviaron una copia a este medio, criticaron la postura de la alcaldesa, quien al enfrentarlos no cumplió con las medidas sanitarias impuestas, esto es que no llevaba cubrebocas, a lo que en respuesta les espetó: “¡Yo no me pongo cubrebocas, porque soy la autoridad! ¡Pobrecitos!”



Y arremetió contra el exalcalde Cuevas Hernández, señalándole que “Esto le va a servir para su sepultura” y su molestia fue mayor cuando se le preguntó a qué localidades había acudido a brindar ayuda, quien le dijo: “es pandemia y no podemos salir”.



La presidenta municipal, acompañada de elementos policiacos municipales no quiso escuchar las explicaciones que se les daba, en el sentido que ellos sólo entregarían las despensas a quienes habían detectado mayor necesidad y dirigiéndose a “Gallo Bolo” le reiteró “Él es de un grupo de choque y se lo demuestro, porque no le tengo miedo, soy la autoridad y los tengo bien puestos, les guste o no”.



Le pidieron que hiciera su trabajo y dejara a ellos realizar una acción de solidaridad con los que menos tienen, retirándose el grupo del sitio, al ver la actitud negativa de la alcaldesa que los amenazó con iniciar una acción legal en su contra por realizar una actividad sin permiso de la autoridad municipal.