Funcionario se robó cheques de pensión de trabajadora; lo castigan

Un jefe de departamento del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en Poza Rica desvió cuatro cheques ajenos emitidos por el citado órgano administrador para endosarlos y cobrarlos a su nombre.



Por lo anterior, la Judicatura aplicó una multa de 10 mil 306 pesos y una inhabilitación por 10 años contra el citado funcionario, un exdelegado administrativo en Poza Rica, tras incurrir en un daño patrimonial para obtener beneficios adicionales a su función.



De acuerdo con el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa CPJF/PA/001/2021, el exdelegado administrativo de la Judicatura Federal en Poza Rica y exjefe de Departamento de la Administración Regional en Cancún, Quintana Roo, endosó a su nombre cuatro cheques expedidos por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) a favor de una beneficiaria de identidad reservada.



Tales cheques corresponden a una pensión alimentaria a favor de una tercera persona, por un monto de 1,466 pesos; por 4,923 pesos; por 1,425 pesos y 2,490 pesos.



Los cobros indebidos se realizaron el martes 2 de febrero de 2016, dando un total de 10 mil 305 pesos y 83 centavos y con lo anterior, el exdelegado incurrió en un daño al patrimonio de la CJF.



Por lo anterior, la Judicatura inició el procedimiento contra el servidor público el 28 de enero de 2021, esto es después de 4 años, 11 meses y 25 días; es decir, cinco días del vencimiento para denunciar dicha responsabilidad.



El documento exhibe que el actuar del ahora exdelegado administrativo pudo pasar desapercibido de no ser por el Coordinador de Administración Regional del Consejo de la Judicatura Federal, al haber hallado la copia simple de los 4 cheques que habían sido cobradas de manera ilegal.



La Judicatura determinó además que el investigado incumplió con el servicio que fue encomendado y causó deficiencia en el mismo como delegado administrativo en Poza Rica, Veracruz, toda vez que no supervisó que su departamento emitió pólizas de cheque sin tener la documentación de soporte, al tiempo que no supervisó la operación del fondo fijo correspondiente a la Delegación Administrativa.