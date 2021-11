Funcionario xalapeño que violentó a empleada trae historial; exigen despedirlo

Tras la disculpa que ofreció el director de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Xalapa, Francisco Domínguez Canseco, por violentar a la empleada municipal, Lourdes Enith Hernández Morales; otra mujer que se dijo víctima del funcionario, pidió que lo haga también con ella y que sea despedido y inhabilitado para ocupar más cargos públicos.En entrevista, Ana Patricia Martínez Zamora aseguró que vivió lo mismo, es decir, violencia de género y acoso laboral durante el tiempo que prestó sus servicios en la referida área.“Aproveché hoy a acudir aquí al Ayuntamiento porque como iba a ser una disculpa privada, aproveché la oportunidad para hablar con la presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto, y exponerle el caso, porque es lo mismo, lo mismo que ejerció con ella, lo ejerció conmigo”, manifestó.Acotó que fue testigo de cómo Domínguez Canseco, luego del despido de Hernández Morales, se burlaba de ella por haberlo denunciado ante la CEDH.“Riéndose como si fuera una gracia, al final de cuentas en septiembre de ese mismo año (2019), fue cuando yo denuncié a CEDH, primero al Jurídico, luego a Contraloría, no me hicieron caso, me fui a Derechos Humanos, mismo modus operandi y aquí estamos, viene a pedir también apoyo a las autoridades para que lo destituyan del cargo y de ser servidor público de cualquier dependencia”, expresó.Al igual que su excompañera violentada, Martínez Zamora mencionó que exigen justicia tras dos años de estar interponiendo denuncias en contra del funcionario de la Alcaldía Capitalina, sin haber tenido éxito hasta ahora.“Él sigue estando en la comodidad de su oficina, como director, con una bandera de defensor de las mujeres, y la enlace de Género Diana Rosario Flores Ramírez también, se proclama feminista, participa en las marchas, defiende a las mujeres, pero al final de cuentas, ella era la que apoyaba a este hombre a ejercer el acoso laboral y la vigencia de género”, reiteró.La ex empleada municipal afirmó que en diciembre de 2019 fue despedida injustificadamente, luego de que se enfermó tras sufrir un sangrado colonorectal, y por lo cual terminó hospitalizada al necesitar transfusiones de sangre.“Hace tres meses me hicieron una cirugía colonorectal por lo cual mi proceso ante la CEDH se vio retrasado en contestar las vistas y todo eso por la recuperación (…) estoy trabajando, soy maestra, pero el contrato que yo tenía era de medio tiempo y me dejaron sin trabajo (…) quiero que se me reinstale”, ahondó.