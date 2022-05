Funcionarios celebran el Día Naranja mientras permiten una Fiscal ineficiente, critican

La representante de la agrupación civil “Mujeres Abrazando a México”, María del Rocío Rodríguez Librado, exigió la remoción de Verónica Hernández Giadáns como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).Dijo que la Fiscal, desde el año 2019 a la fecha, tiene rezagados cerca de mil 600 expedientes de personas desaparecidas, de feminicidios y secuestros y la fiscal ni una sola vez se ha reunido con los familiares para informar el avance de las investigaciones.“En la Fiscalía tienen todo detenido y no nos dan respuesta, por eso queremos que remuevan a la persona que está al frente porque no hay ningún avance, no es de ahorita, sino desde que la pusieron no ha hecho nada”.Aseveró que todos los Colectivos de Búsqueda de Personas y organizaciones civiles saben perfectamente que es una gran mentira que en Veracruz las mujeres están protegidas cuando todos los días hay desapariciones.Entrevistada en el Palacio Legislativo, cuestionó que los diputados locales hagan eventos mediáticos para celebrar el Día Naranja, que solo sirven para evidenciar que la 4T ve una realidad totalmente diferente a la que viven las víctimas directas e indirectas de los delitos.Aseveró que ante el alto porcentaje de rezago de expedientes, el número creciente de desapariciones de mujeres, feminicidos y la proximidad de una Tercera Alerta de Género para Veracruz, los días 25 de cada mes en lugar de realizar actos para tomarse la foto y repetir discursos demagógicos, los diputados deberían ir a la FGE para solicitar información sobre el avance que tienen las Carpetas de Investigación en materia de desapariciones y feminicidios.Aseveró que hoy en día hay agresiones a niñas y niños en las escuelas y acoso sexual de maestros en contra de alumnas y alumnos y pese a ello, los diputados locales callan y se limitan a externar demagogia pura.“No es lo que realmente es, nos están dando atole con el dedo, están externando una realidad que no es”.Adelantó que diversas agrupaciones de todo el país se están organizando para integrar una Red de Mujeres Feministas, con la finalidad de realizar una manifestación, en la Ciudad de México o en Veracruz, para evidenciar que las autoridades veracruzanas no están hablando con la verdad y que ven una realidad que no es la de los ciudadanos.