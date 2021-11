Funcionarios de la 4T cobrarían apoyos de Bienestar; SEDESOL investigará

En su comparecencia en el Congreso del Estado el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Guillermo Fernández Sánchez, aseguró que investigará si servidores públicos de la dependencia también son beneficiarios de programas sociales del Estado y de la Federación.Esto luego que el legislador del PRI, Marlon Ramírez Marín, señaló que identificó en el padrón único de sujetos, derecho y administración de información territorial a 27 servidores públicos estatales, un jefe de departamento y 26 analistas de la misma SEDESOL, quienes percibirían salario como servidores públicos y apoyos como beneficiarios del programa Estrategia Sembremos Bienestar Común.El legislador entregó al funcionario el listado de los funcionarios involucrados, así como los datos de remuneración que perciben y los apoyos sociales en los que estarían como beneficiarios.“Lo que puedo decir es que los apoyos, como son relativos a un programa emergente por lo que veo; nosotros publicamos también las reglas para otorgar dentro del programa emergente por el COVID-19 el año anterior y también este año, publicamos las reglas y no nada más consisten en que los funcionarios no lo deban hacer, eso está prohibido.“Las reglas estaban enfocadas más bien en que no duplicásemos programas sociales hacia el público en general; así que esta información que entrega con nombres, salarios y apoyos lo voy a revisar y con mucho gusto yo en 48 horas le contestaré”, señaló el Secretario.En su intervención, el líder estatal del PRI dijo que en total las personas involucradas perciben 331 mil 398 pesos de programas sociales estatales al mes, adicionales a sus ingresos como servidores públicos, los cuales oscilan entre 13 mil hasta 25 mil 660 pesos mensuales.“A lo que se le suma que varios de ellos también son beneficiarios de programas sociales federales como Jóvenes Construyendo el Futuro”, aseveró el legislador del tricolor, quien incluso ofreció el apoyo del grupo legislativo del PRI en este tema.El Secretario respondió que no cree que la información sea verídica, sin embargo, dijo que investigará el asunto.Ramírez Marín pidió al secretario aclarar por qué en el organigrama de la dependencia aparece una mujer de nombre Gloria Sánchez Hernández como jefa del departamento del registro estatal de información regional y beneficiaria de programas sociales y estatales, pidiendo aclarar si se trata de la senadora por MORENA en Veracruz del mismo nombre.Asimismo, al titular de SEDESOL, se le cuestionó que se entregaran obras a empresas que fueron creadas apenas en 2019, justo con el inicio del nuevo Gobierno en Veracruz.El diputado Ramírez Marín se refirió a la empresa Ridali Proyectos y Construcciones S. A. de C.V., creada en 2019 y que ya tiene tiene contratos con los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), el Instituto de Espacios Educativos y la misma SEDESOL.Según el legislador priísta, el representante legal de Ridali desempeñaba como jefe de departamento de Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz (CECyTEV), violando la Ley de Adquisiciones y el Artículo 52 de la Ley de Obras Públicas del Estado.Ramírez Marín señaló que el 68 por ciento de los contratos de la SEDESOL fueron adjudicaciones, y preguntó al funcionario si conoce a la empresa Proyectos y Construccioines Arema S. A. de C. V. , a la que se le han adjudicado más de 10 millones de pesos.Al respecto, el titular de SEDESOL dijo que la dependencia realizó 44 licitaciones, de las cuales 18 fueron licitaciones públicas, 11 invitaciones a cuando menos tres empresas, y por cuestiones de procesos desiertos, se hicieron 6 adjudicaciones directas.“Han sido lo menos, lo más que queremos es siempre poner a competir a empresas constructoras en licitaciones públicas.”Reconoció que la empresa Arema ha participado en licitaciones públicas, y también ha recibido adjudicaciones, aunque “muchas de las veces” no resultó ganadora; respecto a Ridali mencionó que “no es una empresa que tenga en la mente.”Finalmente, el Diputado local afirmó que hará llegar a la SEDESOL un listado de empresas constituidas en 2019, dos meses después que llegara la actual administración estatal, y son empresas que han obtenido obras en la actual gestión.