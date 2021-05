Funcionarios de la 4T rompieron récord con declaraciones patrimoniales

La Contraloría General del Estado (CGE) informó que a un día del cierre del plazo para presentar su declaración patrimonial, en Veracruz 140 mil servidores públicos cumplieron con esta obligación.



Dicha cifra representa un récord, ya que es 7 veces mayor que la de 2020, cuando 19 mil burócratas atendieron esta obligación legal.



Cabe recordar que la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses fue hecha por los trabajadores estatales en la plataforma electrónica “Declaraver”.



Este lunes es el último día para que los servidores públicos veracruzanos presenten la información a la CGE, ya que con ello se promueve la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.



La Ley Número 366 de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz no contempla más prórrogas, por lo que a partir de este martes la Contraloría General del Estado únicamente recibirá documentos, siempre y cuando el trabajador incumplido presente una causa justificada por la que no haya podido entregar su declaración en tiempo y forma.



Si transcurridos los plazos no se hubiese presentado la declaración correspondiente, sin causa justificada, se iniciará inmediatamente la investigación por presunta responsabilidad por la comisión de las faltas administrativas correspondientes y se requerirá por escrito al Declarante el cumplimiento de dicha obligación.



En caso de que la omisión en la declaración continúe por un periodo de treinta días naturales siguientes a la fecha en que hubiere notificado el requerimiento al Declarante, las Secretarías o los Órganos internos de control, según corresponda, declararán que el nombramiento o contrato ha quedado sin efectos, debiendo notificar lo anterior al titular del ente público correspondiente para separar del cargo al servidor público.



Para el caso de omisión, sin causa justificada, en la presentación de la declaración se inhabilitará al infractor de tres meses a un año.