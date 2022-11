Funcionarios de la 4T siguen sin cumplir con su declaración patrimonial

La contralora general del Estado, Mercedes Santoyo Domínguez, confirmó apercibimientos y sanciones a funcionarios que, a la fecha, siguen sin presentar su declaración patrimonial este 2022.La funcionaria estatal dijo que funcionarios justifican que “no tuvieron tiempo” para cumplir con dicho requisito que exige la Ley a cada servidor público.“Se sigue invitando a todos los servidores públicos a que, aunque de manera extemporánea, la sigan presentando y que, sobre todo, justifiquen por qué son extemporáneas. Algunos nos dicen que no tuvieron tiempo; tendrían que llevarse algún apercibimiento o responsabilidad y algún tipo de sanción”, advirtió, aunque sin detallar cuánto se encuentran en dicho supuesto.La contralora añadió que actualmente los órganos internos de control de los municipios también están exigiendo a sus servidores públicos cumplir con el trámite.“Recordemos que tenemos 212 (municipios) que se siguen sumando para que nosotros les compartamos los sistemas que nos da la Secretaría de la Función Pública y que sigan cumpliendo”.Santoyo Domínguez recordó que, en cualquier caso, el funcionario que incumple con presentar su declaración es sujeto a responsabilidad administrativa.“Hay municipios que no tienen un sistema como tal y otros que ya se están sumando; aquí lo importante es que se den cuenta de que están en una omisión de Ley, entonces, seguimos promocionando el cumplimiento a la Ley y que se evite la responsabilidad sobre estos servidores públicos”, destacó.Apenas en agosto pasado, la contralora señaló que proceden destituciones e inhabilitaciones para los mil 300 funcionarios del Gobierno de Veracruz que no presentaron su declaración patrimonial y de intereses, aunque desde entonces se permiten que cumplan de forma extemporánea.