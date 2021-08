Funcionarios de Veracruz, implicados en “campo de exterminio”

El predio “La Guapota” era un campo de exterminio de algún grupo criminal y además de la ropa que portaban quienes han sido rescatados de las fosas clandestina, se han encontrado 25 casquillos percutidos.



Esto lo señaló María Elena Gutiérrez, quien recordó que en dicho lugar en el municipio de Úrsulo Galván actualmente continúan las acciones de búsqueda de desaparecidos.



Como integrante del colectivo “Buscando a Nuestros Desaparecidos”, aseveró que las autoridades ocultan información porque podría implicarse a diversos funcionarios en todos los niveles.



Al participar en el conversatorio “Experiencias de familiares de personas desaparecidas y sus acompañantes”, criticó que no hay expectativas buenas sobre el trabajo de las autoridades, pues quienes deben actuar no lo hacen.



“Es un lugar de exterminio, tenemos la información donde encuentran 25 casquillos y la ropa de los cuerpos recuperados estaba toda junta hasta el final, es un lugar de exterminio y como tal deberíamos tener más información”.



Cabe señalar que en abril, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) reportó que las acciones de búsqueda de desaparecidos en Veracruz se concentran en 2 municipios de Veracruz, siendo Xalapa y Úrsulo Galván.



En ese mes, Xalapa ocupaba el cuarto lugar a nivel nacional con más acciones de búsqueda en campo desde diciembre de 2018 a abril de 2021, con 26 o el 3.74 por ciento del total y Úrsulo Galván, en novena posición, con 14 o el 2.01 por ciento.



En total 10 municipios de Jalisco, Colima, Sinaloa, Guanajuato y Sonora son los que reportan más número de cuerpos recuperados, con mil 315, el 43.47 por ciento del porcentaje de cuerpos exhumados en la actual administración.



En cuanto a los municipios con más fosas clandestinas detectadas en lo que va de 2021, de acuerdo con la CNB Veracruz destaca con 2 demarcaciones. Úrsulo Galván tiene el segundo lugar nacional y Playa Vidente la cuarta posición nacional, con 77 y 66 fosas respectivamente.



Junto con municipios de Colima, Guerrero, Guanajuato, Sinaloa y Sonora sólo en 10 demarcaciones se han hallado 624 fosas, es decir, el 35.68 por ciento de las tumbas ilegales.



María Elena Gutiérrez consideró que estos crímenes deben aclararse sin importar que impliquen a altos funcionarios de Veracruz.



“Autoridades estaban en contubernio con las personas que llevan a cabo los crímenes para estar nosotros en esta situación de no saber nada; las autoridades no se meten a esa información porque tienen miedo o están involucradas”.



“Yo creo que tienen órdenes de no dar información que pueda poner en peligro a algún ministerio público o fiscales o a otros niveles de Gobierno que serían directores, o a cualquier nivel que estarían involucrados en desaparición forzada”, sentenció.



Dijo que las autoridades están evadiendo la responsabilidad de brindar verdad y justicia a quienes buscan a un familiar, pues no se trata solamente de realizar búsqueda, sino conocer cuál fue el contexto que llevó a que sus desaparecidos terminaran en una fosa clandestina.