Funcionarios de Zongolica son incapaces, critica MILPAZ

Ante la incapacidad que se ve en muchos servidores públicos de Zongolica, es necesario que corrijan o por lo menos contraten a buenos asesores para que puedan resolver problems que tiene la población, indicó el dirigente del Movimiento Liberal Popular Indígena de Zongolica (MILPAZ), Román Vázquez González.Mencionó que por ejemplo la síndica Luz María Juárez Pavia deja mucho qué desear, pues todos los casos que le llegan los quiere derivar a la Fiscalía, pero cuando van allá la gente sufre hasta maltrato porque “los corren de ahí” y los regresan con la Síndica.Lamentó que esta funcionaria y otros que hay no atiendan los temas que les competen, ya sea por incapacidad o ignorancia, pero no es posible que se sigan teniendo servidores que sólo llegan a sentarse y a no hacer nada.Comentó que no es la única funcionaria de la cual hay quejas, pues está por ejemplo el regidor primero, Marco Rojas, de quien la gente dice que “a todo le ve signo de pesos”, pero también está el director de Obras Públicas, de quien saben ha quedado mal con el Orfis, por lo que no saben por qué está en ese cargo.“En su forma de trabajar se ve que no saben nada del cargo, no sé para qué se comprometen o cuál es su idea de llegar a un cargo, porque es un compromiso muy grande con la población, pero una vez sentados no saben qué hacer”.