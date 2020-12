Funcionarios del ORFIS tienen este mes para entregar declaración patrimonial

El próximo 31 de este mes vence la prórroga que se concedió a las servidoras y servidores públicos del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) para presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses en la modalidad de modificación.



A quienes no entreguen sin causa justificada su declaración, se les iniciará inmediatamente la investigación por presunta responsabilidad por la comisión de las faltas administrativas correspondientes y se requerirá por escrito al servidor público el cumplimiento de dicha obligación, de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas.



El Órgano Interno de Control (OIC) del ORFIS, que preside Emmanuel Vázquez Jiménez, concedió la prórroga en el mes de julio ante la pandemia del COVID-19, ya que el Programa Declaranet-Plus no permite su operación de forma remota por lo que es necesario entregar las declaraciones de manera presencial.



Y ante la emergencia sanitaria, en ese mes aún no se reactivaban las labores presenciales en el ente fiscalizador.



Por ello, para inhibir condiciones de contagio y dotar de las mayores medidas de protección para el personal fue necesario prorrogar al 31 de diciembre el plazo para la entrega de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses en la modalidad de modificación, con excepción las declaraciones en la modalidad de inicio o por conclusión del cargo.



La Declaración de Situación Patrimonial y de intereses permite al OIC evaluar de forma periódica el patrimonio de los servidores públicos.