Funcionarios LGBT discriminan a su propia comunidad, lamenta activista

El activista Benjamín Callejas Hernández afirmó que existe discriminación por parte de los mismos integrantes de la comunidad LGBT que laboran en dependencias de Gobierno.



"Hemos sufriendo discriminación por parte de la Policía Estatal, hemos tenido el problema de acoso laboral en las instituciones de los mismos compañeros de la comunidad. Discriminación hacia compañeros en el sector salud, acoso por maestros, en la familia.



“En el ámbito laboral, en la secretaría estatal de empleo (sic) también hemos solicitado una reunión de trabajo porque la pandemia está haciendo que muchas personas pierdan su empleo y gente de nuestra comunidad está perdiendo empleos y para ellos es más difícil que la vuelvan contratar", dijo el presidente de la Coalición Estatal LGBTTIQ.



Lamentó que en estos dos años del Gobierno estatal, no se haya avanzado en los Protocolos de Actuación en todas las dependencias para no discriminación; en el Instituto Municipal de Diversidad Sexual, el Consejo Estatal para la Discriminación, entre otros.



"Nuestra comunidad en estos dos años no ha recibido la atención que se merece, y los logros de campañas, ha sido por el trabajo de los colectivos, ha sido por el trabajo que hemos venido haciendo. No vemos una voluntad que se querían cambiar los problemas de fondo".



Añadió que en el ámbito legislativo también hay atrasos, desde el rechazo de los matrimonios igualitarios, hasta el retraso de la iniciativa de ley para la identidad transexual, el seguimiento a la propuesta del turismo LGBTTTI y tipificar el crimen de odio por homofobia en la entidad veracruzana.