Funcionarios no pueden usar a niños sin permiso para promocionarse, advierte IVAI

De las 26 denuncias presentadas durante el 2020, por probable vulneración de datos personales, una está relacionada con la aparición de servidores públicos utilizando a menores para su promoción, que podría derivar en multas mayores a 100 mil pesos, confirmó la presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información Pública (IVAI), Naldy Patricia Rodríguez.



Al respecto, señaló que el IVAI tiene un plazo de 50 días para determinar la investigación al respecto, aunque en el caso concreto se apuesta por la capacitación y profesionalización del funcionariado público.



Ello cuando la Ley permite establecer sanciones económicas que van desde los 13 mil pesos hasta los 134 mil pesos, además de apercibimientos públicos.



Recordó que los servidores públicos que opten por subir imágenes en las que aparezcan con niños en sus redes sociales deben contar con el permiso tácito o expreso de los padres, de lo contrario estarían incurriendo en una ilegalidad.



“Nosotros vamos por la prevención, es decir, estamos capacitando pero también estamos vigilando que cuenten con todos sus instrumentos para garantizar la protección de datos personales”, destacó.



Agregó que todos los sujetos obligados e instituciones públicas deben contar con los avisos de privacidad, sistemas electrónicos, un documento de seguridad, inventarios de datos personales y personal que sepa el manejo de ese inventario.



“Eso es lo que estamos haciendo, prevención, capacitación a la par de estar resolviendo las denuncias que se presentan. En el año que informo resolvimos 18 investigaciones que comprenden 97 expedientes”, indicó.



A la par, dijo que, con el inicio del proceso electoral trabajan de manera coordinada con el Organismo Público Local Electoral (OPLE) que ha remitido diversos expedientes para determinar una posible investigación.



“Todas son denuncias por vulneración de datos personales relacionadas precisamente con la imagen de niñas y niños”.



Además, añadió que el 30 de diciembre se aplicaron 135 apercibimientos, los que se impusieron a diversos sujetos obligados por no estar cumpliendo al 100 por ciento o a cabalidad las obligaciones de transparencia.



Detalló que 95 apercibimientos fueron en contra de Ayuntamientos; 31 de organismos públicos descentralizados; 2 en contra del Poder Ejecutivo; 3 en contra de organismos operadores de agua; 3 fueron para partidos políticos y asociaciones políticas y uno más en contra de un sindicato.



“En los próximos días estaremos por verificar, después de este apercibimiento público. La Ley les permite poder resarcir lo que estuviera mal y tendremos que estar verificando en los próximos días si dieron cumplimiento o no a lo que se les ordenó después de emitir estos 135 apercibimientos y de no haberlo hecho, se tendrán que poner las multas”.



La comprobación se realiza en los 2 primeros trimestres del año, aunque persiste un rezago y se aplicarían multas desde 13 mil 400 hasta 134 mil pesos.