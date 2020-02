Funcionarios y exfuncionarios de Veracruz quieren su lugar en el INE

Este viernes concluye el periodo de inscripción para aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y hasta el momento hay 89 solicitudes que buscan uno de los 4 espacios que estarán vacantes en el Consejo General; 9 son de Veracruz.



Nueve veracruzanos han entregado su documentación para aspirar al cargo y el número de aspirantes del estado podría aumentar en el cierre de este día.



Hasta el momento, son exfuncionarios y actuales servidores públicos en el ámbito electoral, quienes aspiran a uno de los cuatro espacios que dejarán libres los consejeros que culminan su periodo de seis años: Marco Antonio Baños Martínez, Enrique Andrade González, Pamela San Martín Ríos y Benito Nacif Hernández.



En la lista de aspirantes que circuló la Cámara se Diputados, se observan los siguientes nombres:



1.- Dora María Estévez Andrade: Se desempeñó como secretaria de Acción Electoral del PRI en Xalapa.

2.-Eduardo Sergio De la Torre Jaramillo: Doctor en Ciencia Politica por la Universidad Complutense de Madrid, académico y ex diputado federal.

3.-Humberto Antonio Ramírez Sáenz: Ex consejero electoral del entonces Instituto Electoral Veracruzano (IEV).

4.-Javier Jedidia Ortega Balmori: Impugnó la actual convocatoria del INE, para que se permitiera participar a los mexicanos por naturalización y no solo por nacimiento.

5.-José Oliveros Ruiz: Actual Magistrado del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV).

6.-Juan Manuel Vásquez Barajas: Actual Consejero del Organismo Público Local Electoral (OPLE).

7.-Luis Alejandro Gazca Herrera: Ex consejero distrital del INE.

8.-Mauricio Duck Nuñez: Consejero del Poder Judicial de Veracruz y exdiputado federal.

9.-Roberto De la Cruz Cinta Pagola: Abogado y Director del Corporativo Legal Cinta Pagola y Asociados.



Quienes aspiren a un lugar en el Consejo General del INE, tienen hasta este 28 de febrero del 2020 para acudir a entregar su documentación a las instalaciones ubicadas en el Salón de Protocolo del edificio “C”, del Palacio Legislativo de San Lázaro, en un horario de las 10:00 a las 13:00 horas, y de las 16:00 a las 18:00 horas.



Será un Comité Técnico de Evaluación Independiente, que se integra por tres elementos propuestos por la Cámara de Diputados, dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y dos más por parte del INAI, quien elija a los cuatro mejores perfiles.



Los 4 electos ocuparían el cargo de árbitros electorales por nueve años, de manera que se desempeñarían en las elecciones 2021, 2024 y 2027.