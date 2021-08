Fundación busca que Coatzacoalcos sea punta de lanza en tanatología

Con la intención de poder contar con más profesionales de apoyo en duelos, Fundación Karime se encuentra en trámites de traer a Coatzacoalcos la maestría de tanatología de la mano de la universidad Lisieux.



El afán es poder aumentar el número de personas que tengan la formación adecuada para dar acompañamiento a quienes lo necesitan, pero además, que Coatzacoalcos sea punta de lanza en cuanto a la tanatología.



"Se está haciendo un proyecto con la universidad Lisieux para tratar de traer una maestría de tanatología, ya participar de una forma profesional en la formación, en la capacitación de gente con verdadera formación tanatológica, pero para eso requerimos una serie de requisitos para que todo sea de manera oficial", dijo Nora Reyes Baruch, presidenta de la asociación.



Actualmente, Fundación Karime da pláticas, congresos, eventos, pero no diplomados o alguna otra formación académica para los interesados en profesionalizarse.



"Qué hacemos, cuando una persona interesada en la fundación y se quiere formar como tanatólogo, se canaliza con la universidad Lisieux ahorita con la asociación de estudios y clínica “La hoja” se forman profesionales, pero en el grupo nosotros la idea es que deben tener la característica de la pérdida, pero deben tener la formación profesional, no nada más por participar en la fundación o en un grupo se van a quedar al frente de él, pueden apoyar, pero estamos pidiendo como requisito que tengan la formación de tanatología", añadió.

Nora explicó que esta semana se tendría una reunión para saber qué requisitos les hace falta y así lograr el tan esperado convenio y beneficiar a más gente.



Recordó que en Coatzacoalcos no solamente está fundación Karime, también la iglesia católica da apoyo, pero es importante que todos sepan que hay diferentes apoyos y que se creen más grupos porque hay mucha población que lo necesita.



"Que nos volvamos referencia tanatológica en el estado o el país, actualmente somos únicos en el estado con los grupos, no somos competencia, lo que queremos es que nos juntemos y nos unamos por el bien de la sociedad", finalizó.