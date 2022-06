Fundación LEPACH ayuda a 300 niños con cáncer, en Xalapa

La presidenta de la Fundación LEPACH, María Fernanda García Beltrán, afirmó que actualmente apoyan a alrededor de 300 niños con cáncer, en lo que respecta al traslado hacia el Centro Estatal de Cancerología (CECAN), en Xalapa; así como en suplementos alimentacios y otras necesidades que tienen los pacientes durante el tratamiento.Afirmó que este hospital ha estado haciendo un buen trabajo, por lo que la ayuda no se destina a quimioterapias sino a temas asistenciales para menores que padecen esta enfermedad."Se necesitan muchísimas otras cosas, que son temas asistenciales, que ya no se abarcan posteriormente pero que sí influyen mucho en el abandono del tratamiento, como son los pasajes para que los niños lleguen a sus quimios que los están esperando o apoyos asistenciales como Ensure, pañales, distintas cosas que van requiriendo a lo largo del tratamiento", expresó.Al poner en marcha la campaña "De corazón para el CECAN", en el patio central del Palacio Municipal de Xalapa, recordó que la Fundación LEPACH forma parte del patronato del CECAN, donde tienen 17 años con esta labor."Y con la campaña que buscamos llenar a Xalapa de amor, es decir, llenar a la ciudad de corazones, estructuras de fierro, que sirven para depositar y juntar las tapitas", resaltó.Explicó que no todos los niños que ayudan están recluidos en el hospital, sino que algunos acuden esporádicamente a la atención médica según el estado en que se encuentre la enfermedad."Algunos están en vigilancia, algunos apenas están empezando, depende de cada niño (...) Son muchas las solicitudes que recibe LEPACH, en nuestras redes sociales diariamente subimos los apoyos que estamos dando y pueden percatarse de la necesidad tan grande y cómo nosotros podemos contribuir con nuestro granito de arena para satisfacerlas", abundó la presidenta de esta Asociación.Además de recolectar estas piezas de las botellas de diferentes bebidas, indicó que el objetivo es fomentar un valor, que en el caso del Ayuntamiento de Xalapa, el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil decidió que fuera "trabajo".