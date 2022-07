Fundación recrimina falta de avance del gobierno en tema educativo

Marcelino Muñoz Sánchez, presidente de la "Fundación Marcelino Muñoz", consideró que no hay avances en el tema educativo, pues el atraso sigue siendo evidente, por ello invitó a que toda la sociedad aporten para mejorar este rubro."Siempre se ha dicho que la educación es importante, se ha informado que se está atendiendo, pero lo que yo veo es diferente, no se observan resultados y no vamos a criticar a las autoridades o los programas, sino que debemos proponer para sumarnos".Indicó que también los medios de comunicación juegan un papel importante, pues deben promover la educación, la información que invite a los jóvenes a seguir estudiando."Todos tenemos que colaborar: empresarios, maestros, directivos, padres de familia, público en general para que el joven no se salga de la escuela. Y es que algunos jóvenes así como maestros, padres, no consideran a la educación como algo importante".Ante este panorama no se puede competir con otros países, pues el 20 por ciento de escolapios en México concluye sus estudios profesionales, pero en Europa el 50 por ciento los termina, Asia 70 por ciento. "Somos países pobres, subdesarrollados, en vías de desarrollo, pero debemos trabajar en la educación y la economía".