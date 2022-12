Fundaciones regalarán juguetes a más de dos mil niños, en Xalapa

Diferentes fundaciones invitan a la ciudadanía xalapeña al evento navideño “Donando Esperanza”, un evento que se prevé realizar de manera anual con la ayuda de varias organizaciones y asociaciones civiles dedicadas a diferentes sectores vulnerables de Xalapa y el Estado de Veracruz.“Venimos a invitarlos este viernes 23 de diciembre de las 13:00 hasta las 17:00 horas, evento a beneficencia de niñas y niños, donando más de dos mil juguetes para ellos y brindándoles una brigada de salud con médico general, así como banco de medicamentos y asesoría psicológica totalmente gratuitos”, mencionó Dana Díaz de Fundación Real, quien junto a Pepe Manrique de Fundación Manrique Y Rosario Garduza, del refugio canino Patitas Suaves Xalapa, instó a la ciudadanía a acudir a este evento que se llevará a cabo en el parque Juárez, con la participación de influencers, set navideño y botargas.También contarán con inflables, pinta caritas, globoflexia y una pasarela de perritos del refugio Patitas Suaves:“Yo creo que todos en la infancia recordamos que siempre pedimos un perrito y yo creo que un perrito es un ser que vale lo mismo, no importa si lo compras o no lo compras y hay que darle chance a esos perritos que tienen un enorme corazón y que han pasado por mucho”, resaltó Díaz.Se espera que acudan niños de diversas colonias de la Capital, como lo son: Colonia Veracruz, Ébano, Revolución, Campo de Tiro, Carolino Anaya, 21 de marzo, ente otras, sin embargo niños de todas las colonias serán recibidos.Por su parte Manrique señaló que con la alza del costo en los productos básicos y las dificultades económica de las familias serían las motivaciones de todos para apoyar esta iniciativa“Sí ha incrementado la discriminación, debido a la alza de la canasta básica queremos apoyar a todas las familias a que tengan una navidad digna, a que sus hijos puedan disfrutar un poquito de estas épocas. Queremos contribuir y por eso nos unimos a llevarles algo diferente y que puedan disfrutar”.“Consideramos que es primordial el ayudarlos, estamos viendo una época muy fuerte, vivimos una crisis económica real donde el salario no alcanza, dónde cualquier papá creo que tendría la intención de poderle regalar a sus hijos algo y queremos ayudarlos, queremos contribuir en esta causa”, concluyó.