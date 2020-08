Fundamental, apoyo de padres en nuevo curso escolar virtual

La docente del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), Carina Sandoval Sampieri, quien imparte clases de los tres niveles de preescolar, señaló que el apoyo de los padres de familia es fundamental para que los alumnos salgan adelante en el nuevo curso escolar, porque como maestros ya no pueden estar todo el tiempo al pendiente de los estudiantes, sino que ellos son los que deben de estar ahí presentes para respaldarlos.“Siempre le digo a los padres que deben tener mucha paciencia a sus hijos, porque era muy fácil dejarlos en la puerta del salón, regresar a la salida y nada más apoyarlos en las tareas, pero ahora ellos también tienen que estar monitoreándolos, no para hacer sus trabajos, sino para asegurarse de que hacen sus actividades sin que se distraigan mucho, porque como son pequeños enseguida se entretienen con otra cosa”.La maestra rural en Chavaxtla, municipio de Huatusco, comentó que es importante establecer horarios para que los niños realicen las labores de la escuela. “No se trata de que trabajen tantito y al rato le siguen, deben tener ciertos periodos de tiempo dedicados al trabajo para que los niños no pierdan la rutina, que empiecen una actividad y la terminen”.“Los alumnos deberían de sentir como si fueran a la escuela, pero ahora trabajando desde casa, porque de esta forma cumplir con las actividades no es un juego, sino que es parte de sus obligaciones”.Explicó que el protocolo para que los niños de preescolar reciban clase es sencillo: Deben de seguir unos horarios de televisión, y se les entrega a los padres un libro y unas guías para que vayan viendo que actividades deben de realizar, mientras que los maestros les dan algunos trabajos extras y hacen el seguimiento a distancia para reforzar el tema que están viendo.Al inicio se hacen reuniones cumpliendo todos los protocolos de seguridad, usando cubrebocas, gel desinfectante y guardando la distancia de seguridad, con los padres de familia encargados de la educación, en mi caso todas son madres, refirió. “En estas juntas se entrega todo el material y se les explica todo lo necesario”.“Por suerte, como en la zona en la que imparto clases todos los padres tienen un teléfono celular, se hace un grupo de WhatsApp en el que se va dando seguimiento a las dudas que puedan surgir y, si es necesario, se puede pedir alguna actividad extra”.Relató que, posteriormente, se vuelven a reunir para que entreguen el material, y los padres también llevan una carpeta de evidencias donde van guardando todos los trabajos que están haciendo los alumnos en casa, misma que se convierte en la forma de evaluarlos.Al ser interrogada sobre el desempeño de los estudiantes el curso pasado, el cual se realizó una parte a distancia, consideró que algunos niños perdieron una parte del aprendizaje, porque a veces no sienten la misma autoridad en sus casas que con el maestro, por lo que dejan trabajos a medias o mal hechos, porque no hay el mismo rigor. “Claro, esto es en el caso de algunos papás, otros si estuvieron muy pendientes de que los pequeños hicieran sus trabajos, mientras que otros los dejaban a la ahí se va”.“Tampoco hay la misma convivencia con los niños, porque como maestros se les dice, vamos a hacer esta actividad, luego vamos a jugar otra cosa, después regresamos a trabajar, y estamos al 100 por ciento pendientes de ellos. Sin embargo, en casa, una vez que terminan las actividades propuestas, ya no hay nada más”, dijo.“Como mis alumnos son muy pequeños, es recomendable que cuando hacen un trabajo, ellos lo vean como un juego, como algo muy divertido, para que no se distraigan tanto y lo hagan contentos, y eso es lo que le estamos recomendando a los padres de familia”.Explicó que, para apoyarlos en el cambio de educación presencial a educación a distancia, CONAFE le ofreció a sus docentes un curso en línea con diversas actividades para enseñarles cómo hacer sus planeaciones y a hacer actividades para los niños. “La verdad es que sí te dan un seguimiento y te están preparando continuamente, no nada más te dan el material para que lo repartas, sino que te proporcionan acompañamiento para que tengas un buen desempeño en las clases”.Carina, además de maestra, es madre de familia y tiene dos hijos que se encuentran en edad escolar y que se han visto afectados por el aislamiento derivado de la pandemia: Krystel, que estudia Mercadotecnia en la Universidad Euro Hispanoamericana y Alexey, que este año pasó de sexto de primaria a secundaria.Al contar su experiencia en este aspecto comentó: “En mi caso, como mi hijo ya está más grande, no necesitaba estarlo acompañando todo el tiempo mientras hacía sus tareas, solamente en caso de alguna duda me preguntaba y juntos veíamos que es lo que había que hacer”.“Por ejemplo, me consultó algo sobre la suma de fracciones, así que juntos nos pusimos a revisar y buscar información, le expliqué el tema, dejé que resolviera el ejercicio y después revisé el material para ver que estuviera bien, y así fue avanzando. Más que nada él hizo todas las actividades solo, yo nada más verificaba que las hiciera y no sentí que fuera muy difícil para él”.“Por su parte, para Krystel también cambió todo, porque pasó de estar asistiendo a la Universidad, a volver a casa a Chavaxtla para hacer sus trabajos en línea. Los maestros les proporcionaban clases por la plataforma Zoom, casi como si fuera normal, pero en video”.“Hasta les ponían trabajos en equipo. Antes los trabajos en equipo eran reunirse todos en una casa, ahora cada quien se organizaba, hacía su parte, luego la juntaban y uno la armaba, la revisaban y la mandaban por correo electrónico. Con la nueva tecnología todo era a distancia, pero siento que sí se cumplieron con los objetivos”.“En el caso de mis hijos, no vi que se viera afectado su rendimiento, fue más bien el cambio drástico en la manera de recibir la educación, pero el desempeño y sus calificaciones se mantuvieron en los niveles acostumbrados. La ventaja es que aunque vivimos en una zona rural tenemos internet”, finalizó.Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund