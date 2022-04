Fundan en municipio de Maltrata escuela instruccional de beisbol y softbol

Con el objetivo de que niños y niñas de este municipio tenga la oportunidad de desarrollarse de forma íntegra en una de las disciplinas más practicadas en la población, como lo es beisbol y softbol, activistas y promotores del deporte fundaron la “Escuela Instruccional de Beisbol y Softbol del Valle de Maltrata A.C.”, que en próximos días entrará en función; contará con instructores capacitados para las diferentes categorías, así como preparador físico, psicólogo, médico, nutriólogo, fisioterapeuta y enfermera. Además de lo deportivo, también se pretende generar valores como la responsabilidad, solidaridad y empatía.“Antes que nada es poner mucha atención en la niñez, que empleen sus cualidades y sus talentos, enseñarles desde los 5 a los 15 años, el objetivo es que la escuela no sea sólo instruccional, sino también formativa de valores, encaminado a que el deportista lo veamos nacer, crecer y verlo en las alturas de un buen beisbolista o softbolista”, mencionó uno de los integrantes de esta Asociación Civil.El beisbol y el softbol son de los deportes más costosos en los accesorios que se utilizan como: guantes, equipo de cacheo, bats, etcétera, por lo que además de la aportación económica que están realizando el grupo de personas entusiastas que conforman la asociación, también esperan que ciudadanos se pueda sumar en la donación de material que todavía pueda aprovecharse, de igual forma tienen planeado realizar actividades que generen fondos para tener el mayor número de insumos para el desarrollo de estos deportes.“Estamos empezando con recolección de material de uso que esté en buenas condiciones, con dinero propio de los asociados, dinero no recuperable, es un acuerdo, lo que se ponga al inicio será así, esperamos tener donaciones de este material, empezaremos de cero, para que el 23 de abril que está planeada la inauguración contemos con material, nuevo y usado no hay de otra”.Por otra parte, la asociación que está constituida por exbeisbolista y manager de equipos exitosos en la categoría libre en diferentes ligas tanto local como de la región, Samuel González Rosas, presidente; el reconocido médico, Carlos Ramírez Rosas, secretario; como tesorero Mario Rosas Garcés, expresidente municipal y como vocales, Gustavo Martínez Martínez y Marcelino González Rosas. Estarán realizando los trámites correspondientes ante las autoridades municipales para que puedan ocupar los cuatros campos que hay en la cabecera municipal de Maltrata, tres de ellos son exclusivos para beisbol y así exista la estructura adecuada para el desarrollo de los entrenamientos.Además, iniciarán las gestiones ante el Comisión Nacional del Deporte y el Instituto Veracruzano del Deporte para poder lograr becar a la mayor parte de los deportistas y cuerpo de trabajo que conformará la “Escuela Instruccional de Beisbol y Softbol del Valle de Maltrata A.C.” y la construcción de un Parque Deportivo exclusivamente para los pequeños beisbolistas.Finalmente, están puliendo los últimos detalles para la inauguración de la Escuela para la tercera semana de abril, donde esperan arrancar con un mínimo de 200 deportistas inscritos, 100 niños y 100 niñas y conforme avance el proyecto se incremente y con la esperanza de que en un futuro en la escuela surjan los primeros jugadores de Maltrata que puedan ser parte de los equipos de la Liga Mexicana y en las Ligas Mayores, como ya sucedió con jugadores de otras partes de la República.