Funerarias de Coatepec, sin protocolos ante coronavirus

Los dueños de agencias funerarias en Coatepec aún no reciben indicaciones por parte de la Secretaría de Salud sobre los protocolos que se deben seguir en caso de atender un fallecimiento por coronavirus.



Leonardo Aparicio Morales, gerente de Funerales Coatepec, informó que no han tenido alguna reunión sobre el tema, sin embargo, dijo que entre dueños de este tipo de negocios han intercambiado información sobre el uso obligado de overoles, cubrebocas y caretas.



“No se ha hecho alguna reunión entre funerarias ni con la Secretaría de Salud, para ver que hacemos, vamos a implementar unos datos que nos han ido pasando entre funerarios en un grupo de whatsapp sobre el uso de overoles, cubrebocas, las caretas, por si hay algún caso de estos”, detalló.



Asimismo, señaló que tampoco hay alguna indicación por parte de autoridades de Salud respecto a quien fallece por este mal en sus casas, no obstante, también aseguró que cuando han tenido que acudir a domicilios por muertes de otro tipo, piden a la familia el resumen clínico y éste es revisado por un médico que verifica la causa del fallecimiento.



Aunque advirtió que en caso de que se diera este tipo de situación en alguna vivienda durante estos días y sin haber un acercamiento con autoridades para los protocolos, se reportaría a la Secretaría de Salud.



“No hay protocolos por parte de la Secretaría, cuando acudimos siempre pedimos un resumen clínico, si estuvo internado y de ahí lo checamos con el médico y éste checa a ver cuál es la causa de la muerte. Pero si hay sospecha de caso, se daría parte a la Secretaría porque es un riesgo para nosotros entrar a checar el cuerpo y la familia que estará expuesta, esos casos habría que reportar”, comentó.



Del mismo modo, previó que las personas que lleguen a morir por COVID-19, serían cremadas pues se trata de un virus altamente contagioso.



“Al parecer si van a ser cremados, por eso se va a ocupar la implementación de los overoles. La velación tengo entendido que no, en cuanto sale del lugar el cuerpo es llevado directamente al crematorio en una bolsa plástica hermética con cierre para que no se escape nada. No nos arriesgaríamos tampoco”, explicó.



Finalmente, aseguró que en Coatepec hay una sala de cremación en La Orduña.