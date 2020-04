Funerarias de Orizaba piden al ayuntamiento afinar protocolo a seguir ante COVID-19

Sin respuesta por parte del Alcalde de Orizaba se encuentran los empresarios funerarios, pues a pesar de que hicieron el llamado a la autoridad para que se afinen los protocolos en caso de decesos por coronavirus, no se les ha hecho caso, indicó Flavio Gutiérrez Bretón, gerente de Funeraria Hernández.



Indicó que el pasado 5 de abril la Secretaría de Salud publicó la Guía de Manejo de Cadáveres por COVID-19, por lo que se han estado aplicando los protocolos que ahí se marcan, pero hay dudas en algunos casos, por ejemplo, lo referente a la cremación, pero este servicio implica un gasto mayor para los familiares.



Mencionó que la Guía establece que, de preferencia, la disposición final del cuerpo debe ser a través de la cremación, pero en caso de no ser así se hará su inhumación en sepultura o bóveda.



“Nosotros consideramos que no es lo apropiado, dado que el virus no muere, sino que queda en reposo”, por lo que, si en determinado momento se tienen que mover los restos, cabe la posibilidad de que siga el patógeno.



Recordó que desde el pasado 25 de marzo tuvieron una reunión con el titular del Registro Civil y ahí pidieron ser atendidos por el alcalde, pero los días han pasado y no ha habido respuesta.



Destacó que el personal de las funerarias cumple con ciertas medidas para evitar contagios, para lo cual se les provee de guantes, mascarilla quirúrgica N-95, batas impermeables de manga larga y protección ocular.



Con este equipo, dijo, se hace el manejo de cuerpos de personas que fallecieron por neumonía atípica, neumonía bacteriana o no especificada.