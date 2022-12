Futuros docentes recolectan juguetes para niños del CECAN

Alumnos de la licenciatura en Ciencias de la Educación del Centro Xalapeño de Estudios Superiores llevaron a cabo una colecta de juguetes en el parque Juárez de Xalapa para niños del Centro Estatal de Cancerología (CECAN).Esta sería la segunda y última recolecta tras haber realizado una el día jueves en las instalaciones de la escuela. Realizando la entrega de juegues en diciembre y enero, cuyas fechas exactas estarían por definirse.Johana Serrano, docente de la licenciatura reconoció que no cuentan con un número previsto de niños a los que podrían brindar un regalo, puesto que este dependería de la ayuda de la ciudadanía.“No hay una cifra exacta, también depende mucho del apoyo que recibimos de las personas, la cantidad que nosotros tengamos es la cantidad de personas a la que nos van a permitir acceder”.Asimismo, señaló que los jóvenes estudiantes decidieron dedicar esta colecta a los niños del CECAN debido a la vulnerabilidad del sector.“Hay sectores de la sociedad muy vulnerables, muchos pero específicamente ellos hablando de la situación de vida que tienen, es una vida muy complicada, es un proceso muy largo para uno de ellos. Los juguetes les gustan a todos los niños pero en este caso no solamente es un gusto sino llevarles como un motivo más para ellos y ese proceso tan difícil que llevan, ser parte de un alivio para ellos”.Serrano reconoció que muchos de los niños dentro del Centro de Cancerología son de escasos recursos, por lo que piden que los juguetes se encuentren en buen estado en caso de no ser nuevos.Además de la colecta de hoy en el parque Juárez continuarán recibiendo regalos hasta el día 15 de diciembre en las instalaciones del Centro Xalapeño de Estudios Superiores, ubicado en la Calle Municipal 111 colonia 7 de noviembre.