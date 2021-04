Gabriel “N”, exfuncionario duartista, no logra amparo contra caso por desvíos

El exfuncionario duartista y ex oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Gabriel “N”, perdió el último amparo promovido en contra de su vinculación a proceso, sin embargo, aún podrá permanecer en libertad debido al amparo y al hecho de que no se le dictó prisión preventiva.



De acuerdo con el expediente 683/2020 promovido ante el Juzgado Décimo Octavo de Distrito, el Juez Federal resolvió no concederle la protección de la justicia federal.



Conforme a la resolución, Gabriel “N” continuará en calidad de vinculado a proceso y a la espera del juicio, donde finalmente se determine su culpabilidad o inocencia de los delitos de abuso de autoridad, uso indebido del ejercicio público y desvío de recursos.



Cabe recordar que desde el año 2016, Gabriel “N” enfrenta un proceso penal, derivado de la carpeta de investigación iniciada en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la cual lo imputó y logró su vinculación a proceso.



Incluso, la instancia solicitó en varias ocasiones la medida cautelar de prisión preventiva, la cual no se ha concretado por el amparo tramitado desde antes de iniciar el proceso.



Este caso es independiente al que enfrenta en el ámbito federal ante la Fiscalía General de la República.