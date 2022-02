Galdino Diego Pérez quiere cambiar dirigentes de la sección 32 del SNTE

La dirigencia de la sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), denominada también como la corriente de "Equipo Político", solo ha dañado al magisterio veracruzano, pues permitió que se perdieran muchos derechos laborales, indicó Galdino Diego Pérez, representante del Movimiento Democrático Magisterial.En su visita a Rafael Delgado, dijo que es hora de cambiar a los dirigentes que han llevado a pique al sector. "Las cuentas que entregan son muy negativas y lamentablemente se han perdido muchos derechos del trabajador y también la calidad educativa ha bajado, porque no han estado a la altura de las circunstancias, incluso han estado en contra de los trabajadores de la educación con su mal llamada reforma educativa que apoyaron y que obligó a los maestros a salir a las calles a protestar".Agregó que también el sindicato ha permitido la vulneración de los derechos de los trabajadores con la ley del ISSSTE, que culminó con la jubilación.Pero también destacó que ya no se tiene doble plaza, ya no hay tiempo completo, ni carrera magisterial."La certeza laboral está prácticamente en el limbo, porque muchos compañeros y compañeras se jubilan de repente y no se repone en tiempo y forma al nuevo personal. No hay certeza para los maestros que se están contratando, pues se les contrata como interinos y eso devalúa el nivel de vida de los trabajadores de la educación", detalló.La situación provoca inconformidad entre los trabajadores, quienes desde hace un tiempo han pedido a la dirigencia nacional que emita la convocatoria para renovar a la sección 32 del SNTE.El 11 de marzo será el pleno seccional en la ciudad de Xalapa, donde se cita a todos los secretarios generales delegacionales, los cuales van a discutir la convocatoria y la van a probar; y a partir del día 12 o 13 se estará publicando."Una vez publicada la convocatoria son 15 días para la elección, de tal manera se habla de que el 28 o 29 ya se tendrá el proceso. Esto es sencillo o están contra el equipo político o con el equipo político y quiénes estamos en contra del equipo político por supuesto somos gente que hemos venido luchando desde hace un buen tiempo, para que esta gente deje de mal dirigirnos, tiene más de 30 años en el poder una familia y esto no puede seguir porque es antidemocrático", concluyó.