Galería móvil de Diego Rivera estará en Exconvento Betlehemita

La exposición itinerante de la galería móvil “Diego Rivera. Artista universal”, permanecerá abierta al público en el Exconvento Betlehemita Centro Cultural de la ciudad de Veracruz, a partir de este jueves 19 de marzo.



Esta muestra logra un acercamiento a la colección Diego Rivera, en resguardo y custodia del IVEC y en exposición permanente en el Museo de Arte del Estado de Veracruz. Consta de 37 reproducciones en alta calidad y se presenta como un recorrido por los motivos, temas y aspectos que fueron eje de trabajo del artista desde cuatro ángulos de observación: mirar afuera, mirar de cerca, mirarnos y mirar al otro.



En “Mirar afuera” se observan los paisajes y bodegones que Rivera plasmó como una manera de relacionarse con el exterior y lo que es posible representar en un lienzo, no la recreación fiel de lo que se ve, sino hacer evidente lo que no se percibe a primera vista.



“Mirar de cerca” integra algunos retratos que el artista pintó: ojos, bocas, manos, una ceja levantada, el brillo de la piel, la curvatura de la espalda. Se aprecia la atención a ciertos detalles, la elección de los colores y la exageración o no de los rasgos.



En “Mirarnos” se observan algunos dibujos y pinturas de sus murales, los cuales plasmó después de sus viajes al interior del país donde observó quién y cómo era la gente en México, la vida en los mercados, el campo y las ciudades, las fiestas tradicionales, el arte prehispánico y la historia nacional.



Mirar al otro presenta algunos cuadros pintados durante su viaje a Moscú, Rusia, donde elaboró acuarelas y dibujos con lo que para él era la vida de la entonces Unión Soviética. Sus apuntes tenían la intención de registrar una realidad social distinta.



La galería móvil ha recorrido Xalapa, Mozomboa, Soledad de Doblado, Tequila, Ixhuatlancillo, Yanga y Cumbre Tajín. El proyecto es impulsado con recursos federales, a través del Programa de Apoyos a la Cultura en su vertiente de Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura de la Secretaría de Cultura Federal.