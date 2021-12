Gana amparo Liverpool: no pagará impuesto de fomento educativo

A través de un juicio de amparo, la cadena de tiendas Liverpool consiguió declarar la inconstitucionalidad del pago del Impuesto Adicional del Fomento a la Educación (IAFE) a las finanzas veracruzanas.Por medio de la sentencia 698/2021, el Juez Quinto de Distrito, Mario de la Medina Soto, obsequió a Liverpool el beneficio de ya no pagar dicho gravamen y se le reembolsen las contribuciones realizadas.Dicho amparo aplica para Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.; para Suburbia S. de R.L. de C.V. y Moda Joven Sfera México S.A. de C.V.Inicialmente, Liverpool promovió amparo ante el Juzgado 5º para no pagar el impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal (Impuesto a la Nómina) y contra el Impuesto Adicional de Fomento a la Educación, contenidos en el Código Financiero de Veracruz.A detalle, el equipo de abogados de Liverpool, Suburbial y Sfera impugnaron la aprobación y entrada en vigor de los artículos 98 al 104 del Código Financiero, relativos al impuesto a la nómina; y los 134 y 135, sobre el Fomento a la Educación.Las empresas denunciaron la inconstitucionalidad de ambos impuestos por parte de la Hacienda del Estado, y aunque no consiguieron el amparo contra el 3 por ciento a la nómina, las quejosas exhibieron la violación del principio de proporcionalidad tributaria del Impuesto Adicional de Fomento a la Educación.En ese sentido, el Juzgado 5º evocó la tesis jurisprudencial 2A./J. 126/2013 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual advierte que cualquier impuesto “adicional” viola la proporcionalidad tributaria.Así, la legislación señala que cualquier impuesto adicional no es equitativa con la capacidad tributaria de los causantes, dado que el gravamen se deduce del total de pagos de una persona ante la Hacienda del Estado.En el amparo, el Juez Quinto concede a Liverpool, Suburbial y Sfera la protección de la justicia federal, se le reembolsen las aportaciones ya pagadas y no se le apliquen en el futuro este tributo.Hay que mencionar que fecha 31 de diciembre, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito admitió el amparo en revisión 420/2021 promovido por Liverpool, Suburbial y Sfera contra la decisión del Juez 5º de no exentar a las tres tiendas del pago del impuesto a la nómina en el estado de Veracruz.