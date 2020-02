Gana "Parásitos" Oscar 2020 como mejor película y hace historia

Fue la noche de Bong Joon-ho y sus "Parásitos" y es que en la 92 entrega del Oscar, la cinta coreana se alzó como Mejor Película, Mejor Película Extranjera, Mejor Director y Mejor Guión original.



Con esto la cinta coreana hace historia al ser la primera en ganar como la mejor en la Academia y ser de lengua extranjera.



“Nunca imaginamos que esto pasaría, estamos muy emocionados. Siento que esta es una gran oportunidad de que esté pasando esto en la historia justo en este momento. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento para todos los miembros de la academia por tomar esta decisión", expresó Kwak Sin-Ae, productora del filme.



Mientras que una actriz tomó el micrófono para hablar: "Quiero agradecer al director, gracias por ser tú, me gusta todo de él, su sonrisa, su cabello loco, la manera en la que habla y especialmente en cómo dirige. Lo que más me gusta es su sentido del humor y que es muy fácil cuando se ríe de sí mismo. Quisiera agradecer a todos los que han confiado en 'Parasite', quienes los han amado, en lo personal a mi hermano que siempre nos ha apoyado en la construcción de nuestros sueños aun cuando parecía imposible lograrlos".



"Parásitos" fue nominada a seis Oscar y aunque no pudo obtener todo, eso no importa, ya que el director seguro va hacer lo que prometió antes de arribar a la premiación más esperada del mundo, "beber todo un día".



La segunda cinta ganadora de la noche fue sin duda "1917", del director Sam Mendes y que fue reconocida como Mejor fotografía, Mejor efectos visuales y Mejor Mezca de sonido.



Obviamente "Joker" no se fue con las manos vacías y pese a sus 11 nominaciones y fue Joaquin Phoenix que confirmó su reinado como Mejor Actor y también Todd Phillips puede presumir que alzó la estatuilla dorada como Mejor Banda Sonora.



En la categoría a Mejor Actriz, ya no hubo sorpresa y Renée Zellweger dejó atrás a Cynthia Erivo, Scarlett Johansson, Saoirse Ronan y Charlize Theron con "Judy".



Otras de las películas que fueron más laureadas en la noche fue "Ford v Ferrari", cinta que fue una sopresa, ya que no se esperaba que ganara nada y al contrario de las apuestas se alzó como Mejor Edición y Mejor Edición de Sonido.



Aquí te dejamos la lista completa de los nominados:



CORTO ANIMADO

“Dcera (daughter)”

“Hair love” (Ganador)

“Kitbull”

“Memorable”

“Sister”



MEJOR CORTOMETRAJE

“Brotherhood”

“Nefta football club”

“The neighbors’ window” (Ganador)

“Saria”

“A sister”



ACTOR DE REPARTO

Tom Hanks, “A beautiful day in the neighborhood”

Anthony Hopkins, “The two popes”

Al Pacino, “The irishman”

Joe Pesci, “The irishman”

Brad Pitt, “Once upon a time… in Hollywood” (Ganador)



DOCUMENTAL

“American factory” (Ganador)

“The cave”

“The edge of democracy”

“For Sama”

“Honeyland”



DOCUMENTAL CORTO

“In The absense”

“Learning to skateboard in a warzone (if you’re a girl) (Ganador)

“Life overtakes me”

“St. Louis Superman”

“Walk run cha-cha”



PELÍCULA EXTRANJERA

“Corpus christi

“Honeyland”

“Les misérables”

“Pan and glory”

“Parasite” (Ganadora)



DISEÑO DE PRODUCCIÓN

“The irishman”

“Jojo Rabbit”

“1917”

“Once upon a time… in Hollywood” (Ganadora)

“Parasite”



EDICIÓN

“Ford v Ferrari” (Ganadora)

“The irishman”

“Jojo Rabbit”

“Joker”

“Parasite”



MEJOR FOTOGRAFÍA

Rodrigo Prieto, “The irishman”

Lawrence Sher, “Joker”

Jarin laschke, “The lighthouse”

Roger Deakins, “1917” (Ganador)

Robert Richardson, “Once upon a time… in Hollywood”



EFECTOS VISUALES

“Avengers: endgame”

“The irishman”

“The lion king”

“1917” (Ganador)

“Star wars: the rise of skywalker”



MAQUILLAJE Y PEINADO

“Bombshell” (Ganador)

“Joker”

“Judy”

“Maleficent: mistress of evil”

“1917”



MEJOR PELÍCULA ANIMADA

“How to train your dragon: the hidden world”

“I lost my body”

“Klaus”

“Missing link”

“Toy Story 4” (Ganadora)



MEJOR CANCIÓN

“I can’t let you throw yourself away”, Randy Newman para “Toy Story 4”

“(I’m gonna) love me again”, Elton John y Bernie Taurin para Rocketman” (Ganador)

“I’m standing with you”, Diane Warren para “Breakthrough”

“Into the unknown”, Kristen Andersn-Lopez y Robert Lopez para “Frozen”

“Stand up”, Joshua Brian Camptell y Cynthia Erivo para “Harriet”



MEJOR GUIÓN ADAPTADO

Steven Zaillian “The irishman”

Taika Waititi, “Jojo Rabbit” (Ganador)

Todd Phillips y Scott Silver, “Joker”

Greta Gerwig, “Little women”

Anthony McCarten, “The two popes”



MEJOR GUIÓN ORIGINAL

Rian Johnson, “Knives out”

Noah Baumbach, “Marriage story”

Sam Mendes y Krysty Wilson, “1917”

Quentin Tarantino, “Once upon a time… in Hollywood”

Bong Joon Ho, Han Hin Won, “Parasite” (Ganador)



MEJOR ACTOR

Antonio Banderas, “Pain and glory”

Joaquín Phoenix, “Joker” (Ganador)

Leonardo DiCarpio, “Once upon a time… in Hollywood”

Adam Driver, “Marriage story”

Jonathan Pryce, “The two popes”



MEJOR ACTRIZ

Cynthia Erivo, “Harriet”

Scarlett Johansson, “Marriage story”

Saoirse Ronan, “Little women”

Charlize Theron, “Bombshell”

“Renée Zellweger, “Judy” (Ganadora)



MEJOR DIRECTOR

Martin Scorsese, “The irishman”

Todd Phillips, “Joker”

Sam Mendes, “1917”

Quentin Tarantino, “Once upon a time… in Hollywood”

Bong Joon Ho, “Parasite” (Ganador)



MEJOR PELICULA

“Ford v Ferrari”

“The irishman”

“Jojo Rabbit”

“Joker”

“Little women”

“Marriage story”

“1917”

“Once upon a time… in Hollywood”

“Parasite” (Ganador)



BANDA SONORA

"Joker" (Ganador)

"Little women"

"Marriage story"

"1917"

"Star wars"



EDICIÓN DE SONIDO

"Ford v ferrari" (Ganador)

"Joker"

"1917"

"Once upon a time... in Hollywood"

"Star wars IX"



MEZCLA DE SONIDO

"Ad Astra"

"Ford v Ferrari"

"Joker"

"1917" (Ganador)

"Once upon a time... in Hollywood"



DISEÑO DE VESTUARIO

"The irishman"

"Jojo Rabbit"

"Joker"

"Little women" (Ganador)

"Once upon a time... in Hollywood"



ACTRIZ DE REPARTO

Kathy Bates, "Richard Jewell"

Laura Dern, "Marriage story" (Ganadora)

Scarlett Johansson, "Jojo Rabbit"

Florence Pugh, "Little women"

Margot Robbie, "Bumbshell"