Ganaderos de Veracruz, desesperados por falta de agua; mueren animales

Por el fuerte estiaje, productores ganaderos del norte de Veracruz reportan la muerte de sus animales.



Palomino Hernández Hernández, miembro de la Asociación Ganadera de Tantoyuca Veracruz, declaró que están desesperados por la falta de agua.



Y es que las lluvias registradas en últimas fechas, no han sido suficientes para que se llenen las presas.



“La zona de la huasteca está demasiado descuidada, ahora que está iniciando el año hay mucha mortandad de ganado porque no hay agua, no llovió para las presas y realmente el ganadero se encuentra desesperado porque podemos quedar en la vil pobreza, los que vivimos del ganado y la agricultura estamos por los suelos”, expresó.



Hernández Hernández destacó que para evitar que las reses se sigan muriendo han tenido que comprar pipas de 10 mil litros con un costo aproximado de mil 500 pesos que sólo alcanza para cinco días, situación que ya es insostenible.



“Hay que hacer algo por el campo, el hombre vive del campo y si no produce el campo nos lleva la fregada a todos. De enero a la fecha han muerto miles cabezas de ganado, en la zona huasteca no llovió, no hay agua y van a seguir muriendo más”, enfatizó.