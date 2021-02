Ganador de Exatlón exhibe en video abusos de Policía Estatal de Veracruz

El exintegrante del reality Exatlón de TVAzteca, Ernesto Cázares, compartió un video en Instagram de una detención de elementos de seguridad en la zona conurbada de Veracruz y Boca del Río sin motivo aparente.



En la transmisión Cázares exhibe a su acompañante siendo “cacheado” por elementos de la Policía Estatal, en tanto otros oficiales le exigen al atleta apagar el celular usado para documentar la intervención.



Además los servidores le exigen quitarse gorra e identificarse como ciudadano de Veracruz o Boca del Río, esto, afuera de una sucursal de Domino’s Pizza en la zona conurbada.



“Usted me faltó al respeto (le dice Ernesto a un policía) soy ciudadano de Veracruz. Me llamo Ernesto y mi identificación se la di al oficial”.



Después mira a la cámara y narró que él y dos acompañantes estaban sentados en la pizzería cuando los oficiales les dieron la instrucción de salirse.



Segundos después suelta el celular, se lleva las manos a la nuca y es revisado por un elemento de la Policía Estatal.



“Llegaron de volada, me dijeron salte, que por tus características y no sé qué… y me toman foto como si fuera culpable de algo, y yo qué chingaos”.



Al ver que Ernesto no detenía la transmisión en vivo, otro servidor justificó que los elementos sólo cumplían con su trabajo, a partir de un reporte policial.



“Nunca me había pasado esto, vine a Veracruz, vine a un Domino’s y un Marino nos sacó” dijo Ernesto, quien agregó que él y sus acompañantes habían dado clases en el Club Britannia del fraccionamiento Jardines de Virginia.



Ernesto y su hermano Aristeo participaron en el concurso televisivo Exatlón en distintas temporadas por parte de TVAzteca y él resultó ganador del último concurso.



La transmisión de Ernesto generó distintas reacciones entre los usuarios.



“Ten cuidado haci se las gasta la disque seguridad de nuestro pais”, “Ten mucho cuidado avísanos que sigue sucediendo”, “No pueden checarte el carro sin una ordeeeen! ES ILEGAL!!!!”, “Así de autoritaria nuestra guardia, a quienes les pagamos por qué nos cuiden, tenemos que cuidarnos de ellos, solo para que valoren si voto” expresaron los usuarios en los comentarios.



“Se me hace injusto que el gobierno no haga eso! Sabes acá también en mi ciudad orizaba hacen Eso te hacen sacar todas tus cosas sin saber la razón se me hace una injusticia no se vale, cuidate Ernesto” fue otra de las reacciones al video.



“En vez de hagan su trabajo bien, no cabe duda que en todos lados se comportan igual, con tanta prepotencia y abuso de autoridad” opinó otro perfil.



“Abuso de autoridad, se quieren safar el error diciendo que cumple con las caracteristicas 😂 abusivos!!!”