Ganan amparos contra Comisión de Agua de Boca del Río por cobro excesivo

Habitantes de Boca del Río denunciaron abuso de la Comisión de Agua de Boca (CAB), que incrementó hasta un 30 por ciento el costo del servicio de agua potable en los últimos dos años, además de la mala calidad del líquido.



A decir de Jesús López Peña, del Movimiento Ciudadano Independiente, derivado de la situación promovieron ante el Poder Judicial de la Federación 45 amparos en contra del pago del agua, de los cuales 15 ya fueron resueltos a favor de los usuarios de Boca del Río.



"El porcentaje va hasta un 30 por ciento de facturación elevada porque nos cobran por metro cuadrado y debe cobrarse por metro cúbico de la casa, no por metro cuadrado; es una aberración y el mismo Procurador de PROFECO vino a Veracruz y nos dijo que el cobro debe ser por metro cúbico, por eso se encarece demasiado. Tenemos amparos, son 15 que ya se han ganado. Esta semana estaremos presentando más, nos estamos amparando", dijo.



Señaló que hay por lo menos 200 amparos más que están conformándose para ser presentados debido al cobro irregular.



Aunado al costo del servicio, afirman que el agua llega contaminada y tampoco hay obras en las plantas de tratamiento.



"Llega sucia, con mal olor, con tierra, con sedimentos y eso es una mala calidad. Aparte que se paga, tenemos que comprar garrafones de agua. Esto es en toda la zona de Boca del Río, no hay una zona exclusiva".



Los amparos se empezaron a promover desde septiembre ante la indignación de los usuarios.



"Yo fui a hacer un convenio de mi factura que era de 5 mil pesos y resulta que querían que pagara 8 mil. Cuando pregunté por qué, me dijeron que así lo marcaba la máquina. Te cierran todos los pasos. Era el adeudo por 5 meses, ellos estaban aumentando los costos", señaló Martha Patricia Vallines, una de las ciudadanas que ganó el amparo contra el CAB.



Afirman que ya externaron la inconformidad ante el alcalde Humberto Alonso Morelli; sin embargo, no obtuvieron apoyo por parte de él.