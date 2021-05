Gane quien gane, jubilados del IPE exigirán que apruebe Ley de Pensiones en el Estado

Una gran tarea que tendrán que realizar los nuevos diputados y que exigirán los pensionados se cumpla, es la revisión y aprobación de la Ley de Pensiones del Estado, que fue vetada por el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares pero que ya estaba aprobada.



En entrevista, el presidente de la Unión Democrática de Jubilados y Pensionados, Jesús Arenzano Mendoza, dijo que espera que haya legisladores que tengan el valor de rescatar esta reforma y aprobada por unanimidad.



“Estaba firmada por todos los diputados de la anterior Legislatura que contenía una reforma al IPE, que por venganza de los resultados de las elecciones, Miguel Ángel Yunes Linares no publicó. Eso perjudicó al magisterio veracruzano derechohabiente del IPE”.



Agregó que se necesita que un diputado o diputada o una fracción parlamentaria tomen esa reforma y la vuelvan a presentar para que esté aprobada y así ya haya una reforma al IPE que beneficie al Instituto y los derechohabientes.



Recordó que esta reforma fue hecha con el consenso de todos los sectores, desde autoridades, catedráticos, pensionados de diferentes agrupaciones y los diputados de la comisión que tenía a cargo el tema del IPE.



El también profesor jubilado dijo que dejan mucho que desear los legisladores que están por terminar su periodo, pues nunca se preocuparon por atender las necesidades de los pensionados, incluso algunos legisladores no conocían de esta reforma que se hizo.



“Los diputados no se ocuparon para nada, ya no digamos de los pensionados, sino de la seguridad social y del IPE. Sin duda alguna decepcionaron, algunos conocían la reforma pero no quisieron atender el tema, parece ser que tanto el Gobernador como los diputados obedecieron a Yunes Linares, pues siguieron la misma línea del exmandatario estatal”.