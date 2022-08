Garantiza Alcalde de Xalapa que no habrá subejercicio este 2022; se rebasará la meta

El Ayuntamiento de Xalapa ha ejercido hasta ahora el 43 por ciento del presupuesto destinado a obra pública en 2022, incrementando en casi 20 millones de pesos el recurso federal etiquetado originalmente para este fin.Así lo dio a conocer el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil, quien aseguró que no habrá subejercicio al cierre del año, ya que todos los procesos administrativos se están llevando a cabo en tiempo y forma.“Vamos ya en este momento al 43 por ciento del total de la inversión programada, pensamos que vamos a cerrar en tiempo y forma, no va a haber subejercicio; es más, vamos a superar el monto que tenemos del recurso federal para que no tengamos riesgo de subejercicio. Yo creo que vamos a incrementar lo que se habría programado, cerquita de 20 millones de pesos adicionales”, destacó.En entrevista exclusiva para alcalorpolitico.com.com y TeleClic.tv, el munícipe capitalino destacó que es positivo rebasarlo porque cuando se hacen los techos financieros de las obras y se hace la contratación, la inversión puede estar por debajo de lo previsto, pudiendo generar un subejercicio de recursos.“Si no te das cuenta, a veces no es que hubiera ganas de que hubiera un subejercicio, es falta de coordinación administrativa. Entonces, terminaba el año y la sorpresa es que se dieron cuenta que había subejercicio porque te salió más abajo del techo”, reiteró.Ahued Bardahuil explicó que dentro de la inversión se deben contemplar los rendimientos financieros de ese recurso, porque así lo marca la Ley, las aportaciones ciudadanas y lo contratado en el proyecto con lo establecido en el techo financiero.“Pero si las áreas no se dan cuenta, llega la primera fecha (de comprobación del recurso), que es el 4 de septiembre. Si no se declara la integración del monto de inversión, ya se queda abajo y no se puede modificar. Luego viene otra modificación de corrección más adelante, y si no están coordinados administrativamente, ahí (se consideran) los subejercicios”, expuso.Además recordó que de acuerdo con una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los subejercicios de recursos ya se catalogan como daño patrimonial.“Entonces hoy sí es mejor rebasar la meta. Y nosotros propusimos con recursos propios, que nos permite la Ley, aparte de lo que nos da los recursos de este fin, de economías que tengamos, aumentamos para que todos estén tranquilos y rebasemos la meta al final”, resaltó el edil Xalapeño.Reiteró que si se contemplan 20 o 30 millones de pesos por arriba de lo aprobado, eso les permite revisar los beneficios financieros y los ajustes en los contratos, por lo que si al final de este análisis permanecen 10 o 15 mdp por arriba, la normativa lo permite, “y entonces se acaba el subejercicio y eso nos da mejores números para el siguiente año”.