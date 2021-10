Garantiza Alcalde de Xalapa solventar observaciones a Cuenta Pública 2020

El alcalde Hipólito Rodríguez Herrero garantizó solventar las observaciones de la revisión a la Cuenta Pública 2020 del municipio de Xalapa.Esto, luego que el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) halló irregularidades por 5 millones 501 mil 888 pesos.“El Ayuntamiento está obligado a responder y solventar todas las observaciones y en eso está trabajando actualmente el equipo”, dijo el edil, refiriéndose al equipo jurídico del municipio de Xalapa.Señaló que, en el caso de Xalapa, se dará seguimiento a las observaciones, aunque enfatizó en el monto de 1,200 millones en inversión de la obra pública, de los que cerca de 5 millones tuvieron observaciones.“Nuestro Ayuntamiento al cabo de cuatro años hemos invertido más de mil 200 millones de pesos en obra pública y esta observación apunta a que hay 5 millones de pesos que no se han justificado adecuadamente”.Refirió que el actuar del ente fiscalizador obliga a los municipios a entregar cuentas y en caso de detectar un desvío, se debe de sancionar como corresponde.“En algunos casos son temas nuestros, que no solventamos adecuadamente la forma en la que se ejercieron y en otros casos son temas de las empresas que no entregaron una serie de documentos que son indispensables”.