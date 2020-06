Garantiza Alcalde Xalapa ayuda a afectados por lluvia atípica del miércoles

Ayuntamiento de Xalapa auxiliará con apoyo alimentario y equipo para desazolvar las calles y colonias afectadas por la lluvia atípica que se suscitó la tarde del miércoles.



El presidente municipal, Hipólito Rodríguez Herrero, previo al recorrido sobre la calle Luis Donaldo Colosio, Vicente Guerrero y Niños Héroes, aseguró que todas las personas afectadas serán atendidas.



"En este momento es el apoyo alimentario y con parte de CMAS, sacar el agua de las viviendas, ayudar a limpiar todos los tragatormentas y todas las alcantarillas porque como ustedes ven, se movió mucha tierra".



Recordó que esta fue una situación atípica, pues la lluvia que cayó en un día, sería lo que en un mes de precipitaciones.



"Ahorita lo que estamos haciendo junto con CMAS, junto con Obras Públicas, junto con Protección Civil, es revisar cómo podemos ayudar a que no vuelva a presentarse este tipo de inundaciones".



Recalcó que se le dará importancia y prontitud a los proyectos de colectores pluviales, para ya no tener inundaciones las lluvias.



Rodríguez Herrero refirió que los agentes municipales se acercaron para informarle que caminos de conexión entre congregaciones resultaron afectados, y por lo tanto, también se les dará el mantenimiento necesario.



"La carretera que comunica al Castillo con Tronconal y con Chiltoyac en este momento está siendo revisada por Obras Públicas para atender dos socavones que se registraron ahí".



El Alcalde reiteró la petición a la población de no tirar la basura en la calle para que no se obstruyan los traga tormentas y así evitar inundaciones



Al finalizar, señaló que están habilitados 3 refugios, uno en la Aldea Meced, FOVISSSTE y Lagunilla, para resguardo de las familias que lo necesiten.