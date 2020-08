Garantiza Secretaría de Salud pruebas de COVID-19 para Veracruz

La Secretaría de Salud de Veracruz informó que circula un documento falso que menciona que no se están haciendo pruebas para detección de COVID-19 por desabasto en el reactivo.



Las autoridades sanitarias expresaron que la Secretaría de Salud (SS), a través del Laboratorio Estatal de Salud Pública, garantiza la operación normal en la toma de la prueba para la determinación del virus SARS-CoV-2 por RT-PCR en tiempo real.



En este sentido, aclararon que desde el ingreso de la pandemia por Coronavirus a la entidad, la dependencia estatal, a través de la Dirección Administrativa de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), ha establecido un control estricto para asegurar la dotación de insumos y materiales principales, como es el caso de la prueba para COVID-19.



“La protección de la salud de las familias veracruzanas es y será el principal objetivo de esta Secretaría”, asentaron al reiterar que no hay desabasto del reactivo.



Y es que desde este lunes circuló un documento presuntamente dirigido a las 11 jurisdicciones sanitarias, hospitales de SESVER y particulares, donde se informaba del supuesto desabasto.



No obstante, las propias autoridades desmintieron esta información y aseguraron que hay operación normal en la toma de la prueba y sin desabasto.