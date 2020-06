Garantizadas, medidas sanitarias para examen de ingreso: Héctor Coronel

Héctor Coronel Brizio, titular de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) de la Universidad Veracruzana (UV), aseguró que están garantizadas las medidas sanitarias para los jóvenes que presenten el examen de ingreso para nivel Técnico, Técnico Superior Universitario y Licenciatura, del 31 de agosto al 4 de septiembre, durante entrevista concedida en el programa Voz Universitaria, transmitido por Radio UV.En el programa radiofónico transmitido el miércoles 24 de junio, el funcionario universitario respondió a algunas preguntas enviadas por los aspirantes, entre las que destacaron las medidas de seguridad para quienes presentarán el examen en modalidad virtual, los filtros sanitarios y el acompañamiento de los padres de familia.Ante este evento inédito que se vive a nivel internacional, dijo que la Universidad hizo una reprogramación de la fecha del examen de admisión, del 31 de agosto al 4 de septiembre, lo que significa que se aplicará en un periodo de cinco días con todas las medidas sanitarias recomendadas por la Secretaría de Salud.Asimismo, se contará con la modalidad en línea o virtual del examen de admisión, la cual debe ser solicitada por los jóvenes del 26 de junio al 3 de julio, para ello deben ingresar al sistema http://siuv2020.dgaeuv.com/ con su folio UV y contraseña. Cabe mencionar que esta decisión no podrá ser modificada.Refirió que deberán contar con computadora de escritorio o laptop con cámara y micrófono, con buena conexión a Internet; no opera en tabletas ni celulares. En el video disponible en http://youtu.be/MpSJUbIp0Uo se especifican los requerimientos y características de la modalidad.“La Comisión Técnica Académica de Ingreso y Escolaridad de la UV, que por ley tiene la facultad de establecer las políticas de ingreso a la Universidad, aprobó esta modalidad ante el contexto de la pandemia.”Respecto de las dudas generadas, específicamente sobre la existencia de personas que han ofrecido asesoría durante la aplicación del examen en modalidad virtual, Héctor Coronel dijo que se contará con los mecanismos y condiciones necesarias para brindar seguridad y transparencia.“La plataforma utilizada para este examen cuenta con las suficientes condiciones de seguridad, el software es especializado para hacer un registro y monitoreo visual y virtual, además los jóvenes tienen que mostrar la habitación donde trabajarán.”Detalló que para ambas modalidades, los jóvenes tendrán el mismo tiempo: para el EXANI-I serán dos horas y 30 minutos y para el EXANI–II serán tres horas.Cabe destacar que “el software está diseñado para responder las preguntas en orden, así que no permite retroceder o regresar a contestar alguna pregunta que haya quedado pendiente; sin embargo, ya se trabaja con el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) sobre éste y otros detalles, para brindar las mejores condiciones a los aspirantes”.Para el caso de los jóvenes con discapacidad, comentó que, al igual que años anteriores, se contará con personal para recibirlos y proporcionales el apoyo que requieran durante la aplicación del examen.Con respecto a las medidas sanitarias para quienes harán el examen presencial, el titular de la DGAE destacó que todos los años se cuenta con personal médico en cada una de las sedes donde se aplica el examen de admisión y este año, debido a la pandemia, se cuenta con un protocolo que consta de filtros sanitarios, un cuestionario a los aspirantes sobre su salud, toma de temperatura y respetar la sana distancia en las aulas, entre otros.“Pedimos a los aspirantes que cuiden en todo momento seguir las recomendaciones sanitarias, como son el uso de cubrebocas, gel antibacterial, la sana distancia y todas las ya conocidas. Por parte de la Universidad, tomamos medidas adicionales, como la desinfección de los espacios donde se aplicará el examen.”El funcionario universitario solicitó el apoyo a familiares y padres de los aspirantes para que en esta ocasión no acompañen a los jóvenes a las sedes donde será aplicado el examen de ingreso –salvo en casos especiales–, con la finalidad de evitar aglomeraciones y posibles contagios de COVID-19.Por último, puso a disposición de los aspirantes el correo electrónico [email protected] y el portal de aspirantes en el sitio oficial de la Universidad Veracruzana, así como en las redes sociales, para aclarar dudas o solicitar más información sobre el examen de ingreso.