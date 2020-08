Garantizan abasto de insumos para Centro de Atención COVID de Orizaba

A fin de estar preparados para iniciar operaciones, se realizó este miércoles un simulacro de actividades en el Centro de Atención Médica Expandida (CAME) para COVID-19, en Orizaba, bajo la supervisión del secretario de Salud del Estado, Roberto Ramos Alor.



De acuerdo con el personal que participó, este Centro está listo para su puesta en marcha y empleará camas para pacientes no graves en proceso de recuperación.



Indicaron que el inicio de actividades del CAME permitirá fortalecer la red hospitalaria, ya que se cuenta con personal suficiente, área de hospitalización y aislamiento en caso de ser necesario.



Para atender a los médicos y enfermeras que no son de la ciudad, se contará con cocina y dormitorios. Además, garantizaron insumos y equipo de protección suficientes.



Cabe mencionar que acompañando al Secretario de Salud, estuvieron los directores administrativos y de infraestructura de SESVER.