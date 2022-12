Garantizan liquidaciones en el extinto Tribunal Estatal de Justicia Administrativa

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Juan Javier Gómez Cazarín, afirmó que la liquidación de quienes integraban el extinto Tribunal Estatal de Justicia Administrativa está garantizada.Además, señaló que el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TRIJAEV) está por sesionar y realizar la contratación de personal.“Les toca a los nuevos magistrados hacer su papel, creo que tienen que sesionar, que nombrar a los nuevos funcionarios; al administrador para empezar a laborar, pero ya es un órgano autónomo, ahí no nos metemos nosotros”, señaló.Sobre la extinción del TEJAV afirmó que sólo a los panistas del grupo de Miguel Ángel Yunes Linares no les pareció, pues hubo consenso entre las distintas fracciones para la creación del TRIJAEV.“He escuchado muchas opiniones, pero entiendo qué hay gente que no les parece, vámonos directamente con los panistas, o a los yunistas no les parece porque el antiguo TEJAV era gente de ellos y así como ellos manifiestan algunas situaciones yo estuve en el informe de mi amigo y compañero Unanue y vi cómo llegaron el antiguo presidente del TEJAV a saludar a los yunistas y ahora que ven que ya no es un tribunal ya empiezan a llorar”, agregó.Reiteró que el pleno del Congreso tuvo consenso y ahora queda al nuevo tribunal demostrar su autonomía.