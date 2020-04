Garantizan salario completo este mes a empleados de hoteles de Xalapa

De los 38 socios afiliados a la Unión de Empresarios Hoteleros de la Región de Cultura y Aventura Región Xalapa, el 50% se vio obligado a cerrar sus puertas a causa de la emergencia sanitaria por el virus COVID-19.



Sin embargo, Marcos Suárez Domínguez, presidente de ese organismo, manifestó que hasta el 30 de este mes todos los trabajadores del sector hotelero, incluidos los que están en sus casas por el cierre temporal de los negocios, tienen asegurado al 100% sus salarios.



No obstante, de continuar las actuales condiciones sanitarias a causa del Coronavirus, los empresarios se verán en la necesidad de tomar otras medidas.



Dijo que los socios que aún mantienen abiertos los hoteles, algunos, registran una ocupación de entre el uno y dos por ciento y otros, solo están a la espera de llamadas telefónicas para reservaciones a futuro.



Agregó que desde hace dos semanas todas las reservaciones que estaban para Semana Santa fueron canceladas, por lo que la situación es crítica para el sector y requieren de apoyo gubernamental.



Suárez Domínguez lamentó que ni el Gobierno de la República ni el del Estado no hayan atendido la petición del sector para suspender temporalmente el pago del Impuesto del 2% a la nómina ante la actual situación.



En ese sentido, expuso que el Fideicomiso que fue creado para manejar los recursos recaudados a fin de hacer promoción turística, que al momento estima que sean poco más de 40 millones de pesos, no ha servidos de gran cosa.



Por lo que aseveró que al concluir la emergencia sanitaria solicitarán al Gobierno del Estado que haya una agresiva promoción turística para Veracruz, de lo contrario, pedirán la extinción del dicho fideicomiso.



Lamentó la actual situación que se vive en todo el país a causa de la pandemia por el COVID-19, que está golpeando a todo el sector productivo.