Garantizan segunda dosis de vacuna contra COVID-19 para adultos mayores

El secretario de Salud, Roberto Ramos Alor manifestó que la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 está garantizada para los adultos mayores del estado de Veracruz.



Esto lo manifestó este primer día de jornada de vacunación en el municipio boqueño, mientras se encontraba recorriendo el Centro de convenciones WTC, uno de los 6 módulos ubicados estratégicamente en el territorio.



El funcionario Ramos Alor, pidió a la población en general no bajar la guardia ni sentirse relajados ante la aplicación de esta primera dosis de vacunación, pues recuerda que la contingencia sanitaria no ha concluido.



El Secretario estatal resaltó la repuesta de la gente para acudir a vacunarse en orden.



“En términos generales la campaña de vacunación va caminando exitosamente, hay una respuesta ciudadana en Boca del Río impresionante, en la calidad de cómo se está trabajando en los diferentes módulos, lo dice la misma gente”, resaltó.



Por lo mismo, destacó el trabajo del personal del sector Salud que ha colaborado para atender a las personas de la tercera edad, voluntariado que lleva a los abuelitos en las sillas de ruedas.



También comentó sobre la estrategia de los camiones gratuitos, plan que ya ha sido aplicado en municipios como Veracruz Puerto y Xalapa, transporte colectivo gratuito, donde llevan a los ancianos desde casa directo a los módulos para vacunarse y viceversa.



“Es una estrategia que tiene un sentido humano no todos tienen el dinero para venir a vacunarse”, finalizó.